批藍護航蔣萬安 民進黨：虐童專報流會就公布缺席議員

民進黨今天批評，新北市1歲男童遭保母虐死案，從時任兒福聯盟董事的國民黨立委王育敏到台北市長蔣萬安，至今仍不斷推責，甚至傳出22日台北市議會將針對是否召開臨時會開會，國民黨團要求議員不出席，技術性流會，一味包庇自己人。

民進黨政策會執行長王義川指出，明天專報若流會，他將會一一公布明天專案報告不出席的議員名單，並批國民黨過去就是用「地方的事情不負責，推給中央然後地方就沒事」態度面對事件。

民進黨發言人吳崢表示，去年12月25日，台北市社會局就已經將虐童案上報到府級，代表蔣萬安當時就知情，但到今年3月11日見報後，台北市政府才進行下一步動作，為何台北市政府3個月間都無作為？難道蔣萬安都沒有責任？

吳崢說，面對重大虐兒事件，台北市政府毫無疑問就是主要負責的主管機關之一，針對此案進行專案報告，釐清當中的行政責任，流程出了哪些問題，是所有人期待，也是檢討社會安全網必要的環節。