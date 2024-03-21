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印尼正副總統當選人出爐 蔡英文、賴清德分別祝賀

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
印尼2月14日舉行大選，普拉伯沃當選下任總統，預計10月20日就任。（新華社）
印尼2月14日舉行大選，普拉伯沃當選下任總統，預計10月20日就任。（新華社）

印尼昨正式公布官方計票結果，宣布新任正、副總統當選人出爐，外交部指出，蔡英文總統，和副總統賴清德已分別向當選人致賀。

印尼於年2月14日舉行總統大選，印尼中央選舉委員會（KPU）20日公布官方計票結果，由現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）及現任中爪哇省梭羅市長吉布蘭（Gibran Rakabuming）當選正副總統。蔡總統，及賴清德已分別向總統、副總統當選人致賀，肯定印尼人民與政府以民主和平方式完成大選。

外交部表示，台灣與印尼同為印太地區共享自由民主價值的國家，共同面對氣候變遷、糧食安全及韌性供應鏈等挑戰。我國盼與印尼在現有友好互動的基礎上，繼續深化在經貿投資、文化交流、醫療衛生、科技、教育、農業及勞工等領域的合作，共同維護印太地區的自由開放與和平繁榮。

印尼 賴清德

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