陳宗彥彈劾案未過藍批監院該關門 綠委：不宜個案評論

行政院前發言人陳宗彥任職台南市政府期間，被指控接受性招待替業者關說，監察院經內部討論，以2比11不通過彈劾案。國民黨立法院黨團批評，監察院永遠只辦藍營不辦綠營，非常可恥、早該關門了。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，監察院調查很清楚，立委不宜對個案評論；如果國民黨認為監察院功能不彰廢了算了，非常樂意國民黨加入民進黨長期以來修憲廢考監的主張。

國民黨立委洪孟楷表示，監察院過去是打老虎的機關，現在連陳宗彥這種老鼠屎都不敢打，11位監察委員對得起就職宣誓效忠的中華民國國旗跟國父遺像嗎？2026年7月31日任期屆滿，要有新的監委，一定會嚴格把關，該11位監委徹底不適任，被列為國民黨團黑名單，若還有被提名，絕不會同意這11位監委續任。

吳思瑤表示，憲法五權分立，是國民黨的創黨元老，也是國父孫中山所創建，現在憲政體制下，各院之間彼此尊重，在個案上立委不宜評論，監察院調查結果很清楚，立法院不宜去置喙，更不宜帶有政黨意識形態過當的批判。

吳思瑤說，既然國民黨團批評監察院功能不彰，認為監察院廢了算了，非常歡迎國民黨加入民進黨長期以來修憲廢考監的主張，但國民黨不要就個案以政黨意識形態、政黨利益，壓迫其他院際之間憲法賦權的行使。