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要求蔣萬安專案報告、藍擬甲動反制 綠白轟被過度保護
民進黨、民眾黨議會黨團要求台北市長蔣萬安赴議會專案報告，不過國民黨團認為，2案已成政治攻防，市黨部不排除發「甲動」反制，禁黨籍議員出席臨時會，「技術性流會」，綠白陣營則批評保護蔣萬安過頭。蔣萬安今天被問及此事，僅表示「尊重議會決定。」
蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。媒體今天也問蔣，若涉案的國民黨議員陳重文被判定有罪停職，國民黨議會席位恐變少，會不會擔心市政推動有困難?蔣萬安表示，北市府絕對依法、依規定、依程序推動市政，絕對是以捍衛市民權益為最優先考量，也依法接受監督。
對於有媒體報導，這個警用監視器案，業者台智光在與市府議價時，非常強硬，表示不接受就會斷網，還嗆市府說「蔣萬安受不受得了？」對於是否有這樣的說法？蔣則再次重申，表示市府「絕對毋枉毋縱」，這個案子進入司法程序，希望司法查明真相毋枉毋縱。
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