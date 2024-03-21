綠主委大戰／蘇系2026為蘇巧慧鋪路？ 正國會：派系合作才能奪回新北

民進黨蘇系在新北占據綠營最大版圖，行政院前院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧可能披上2026年市長選舉戰袍，蘇系力求正國會、英系及新潮流系支持，在新北政黨輪替的明確目標下，蘇系對主委勢在必得，提前為蘇巧慧的新北市長選戰「鋪路」；正國會人士表示，唯有派系合作，才能奪回新北。

目前新北6席綠營立委，蘇巧慧、吳秉叡與張宏陸都是蘇系，綠營議員也以蘇系居多數，主委改選占絕對優勢，蘇巧慧親自挑戰主委可能性低，吳秉叡已擔任過，張宏陸是目前最有可能人選之一，蘇系前立委呂孫綾也被點名、蘇系前議員賴秋媚也被視為是枚活棋。

地方解讀，新系總統當選人賴清德上任後，「蘇新合作」會更緊密，但蘇系為掌握2026門票，勢必要與新北第二大派系正國會談合作，甚至不排除將主委職位與正國會人士交換，作為派系合作籌碼。近期也有部分派系人員力拱正國會議員卓冠廷出面角逐主委，避免蘇系全拿，不過卓本人沒有意願。

民進黨正國會立委李坤城表示，2026新北藍綠白「三腳督」幾乎成定局，民進黨在政黨輪替的心理效應下，勝選機會很大，既然要贏，正國會自然要廣結善緣，唯有派系合作，才能奪回新北市的執政權。

新北市首席英系大將羅致政立委連任失利，派系人士指出，英系群龍無首，仍持續尋求「英蘇合作」模式，延續英系命脈。羅連任失利後，仍持續帶著妻子參加旅北同鄉會活動，下一步值得觀察。

張宏陸說，黨部主委不一定是蘇系人士，蘇系跟各派系一直都維持友好關係，新系是最早開始合作的夥伴，可說是「穿同一條褲子長大」，但任何派系想要合作都非常歡迎。

民進黨新北市黨部主委何博文屬於湧言會，但湧言會在新北黨員勢單力薄，加上與各派系在近年選務出現不少嫌隙，難再拿下黨部主委。何博文說，目前沒有聽說有人表態爭取。