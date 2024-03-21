綠主委大戰／高雄「尊邁」 陳其邁具關鍵影響力 新系該爭的不會手軟

民進黨高雄市黨部主委許智善以「完成階段性任務」為由表態不參選連任，下屆主委選舉另起新局，擁有多數黨員的湧言會、新潮流暗自備戰，議員簡煥宗說，「新潮流已準備好了，不會缺席」，但保留給高雄市長陳其邁協調的空間。不過，主委攸關2026市長、議員選舉布局，陳其邁接班人不明朗，準總統賴清德520上任後，新系該爭取的也不會手軟。

2020年民進黨高雄市黨部主委選舉，新系議員高閔琳與湧言會前立委趙天麟捉對廝殺，最後雖由趙出線，後續議員黨內初選卻爆發行政不中立爭議，黨內派系明顯撕裂，裂痕至今仍在。因有前車之鑑，2022年市黨部選舉，趙天麟與立委許智傑各擁支持者，陳其邁介入協調出「大家都能接受的人選」，由許智傑胞弟許智善同額參選，化解紛爭。

高雄市民進黨員多達4.8萬人，居各縣市之冠，其中湧言會掌握約1.7萬人、新潮流1.4萬人、英系的市長派1萬人，其餘為正國會及派系色彩不深的獨立黨員，湧言會及新潮流兩大派系黨員人數均未過半，下屆黨部主委改選都有共識，希望繼任主委要保持中立。

新系議員簡煥宗說，「新潮流已準備好了，不會缺席」，但會保留陳其邁的協調空間，下屆主委關係2026市長及議員選舉提名，接任者「要當高雄市黨部主委、而非派系主委」，不樂見再出現「只為自己派系布局，做一些讓大家不能接受」的主委。