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綠主委大戰／台南烏雲密布 現任主委上周遭毆打 賴系、正國會暗潮洶湧

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南即時報導
民進黨台南黨部主委改選牽動下屆市長布局，正國會立委陳亭妃（中）與賴系立委的林俊憲（右）競合受關注，準總統賴清德（左）態度是關鍵。本報系資歷照片
民進黨台南黨部主委改選牽動下屆市長布局，正國會立委陳亭妃（中）與賴系立委的林俊憲（右）競合受關注，準總統賴清德（左）態度是關鍵。本報系資歷照片

台南是準總統賴清德的本命區，但民進黨台南市黨部主委改選烏雲密布，現任主委潘新傳上周遭人持球棒毆打，地方議論紛紛；下屆市長熱門人選的立委林俊憲陳亭妃陣營暗潮洶湧，愈不表態愈不尋常，賴清德態度將左右選情。

親近台南市長黃偉哲的潘新傳說，黨內各「山頭」掌握的黨員票數都不到2成，各自推出何人角逐下屆主委還未明朗。市黨部執行長張孟暉說，有投票資格的黨員相較2年前少了4000多人，初估可參與投票的黨員數約3萬多人，檯面上尚無人明確表態參選。

新系林俊憲、正國會陳亭妃都被視為下屆市長熱門人選，市黨部主委選舉被視為黨內初選的前哨戰。綠營人士說，雙方陣營應該都會推出人選角逐，只是目前仍在觀望對手如何出招，表面上看起來選情冷，其實是暗潮洶湧。

林俊憲是賴清德的嫡系人馬，總統大選民進黨賴蕭配在台南得票率突破5成，居各縣市之冠，大選期間，林俊憲陣營除擔起不少地方選務，對黨部運作也有著墨，被視為提前布局主委選舉，地方盛傳賴系立委郭國文或年輕議員李宗翰可能披掛上陣。不過，林俊憲說，市黨部主委選舉會與市長配合，地方共同討論推出人選。

陳亭妃是5連霸立委，問鼎市長的企圖心明顯，地方盛傳陳亭妃可能推出胞妹議員陳怡珍或聯合服務處執行長蔡旺銓搶攻市黨部主委。對此，陳亭妃笑稱，「太荒唐、太好笑了」，下屆市長黨內由誰出線參選，是黨中央評估與決定，與地方黨部主委無直接關係，她沒推人選，別亂臆測。

據了解，賴清德回台南都會接觸黨內人士，雖然他不會公然表態主委人選，但黨內勢必觀望，賴的態度將具有關鍵性影響力。

林俊憲 陳亭妃

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