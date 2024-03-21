快訊

國3南向田寮段7車追撞 貨車潰縮成鐵球！2人受困救出

想減重卻沒空運動？曾胖到90公斤的醫師推薦無痛入門1運動 熱量消耗勝健走

徐巧芯批進口蛋恐致癌「謀財害命」 農業部提告捍衛名譽但輸了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康：彭博有前例 綠委不懂可問蕭美琴

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
總統大選前，國民黨副總統候選人趙少康（左）宣布辭去中廣董事長、總經理及董事職務。本報系資料照。 圖／聯合報系資料照片
總統大選前，國民黨副總統候選人趙少康（左）宣布辭去中廣董事長、總經理及董事職務。本報系資料照。 圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林宜瑾、吳沛憶提出「廣播電視法」修正草案，增訂參選人不得投資廣播、電視事業或任董事，遭藍營認為是「趙少康條款」，於日前院會中退回程序委員會。前中廣董事長趙少康表示，民進黨立委此一荒唐提案針對性相當強，以美國為例，前紐約市長麥克．彭博（Michael Bloomberg）競選並當選紐約市長12年，也未被要求放棄彭博社媒體集團的股份，「請民進黨立委去問問副總統當選人蕭美琴」。

對於林宜瑾、吳沛憶提出「廣播電視法」修正草案有意針對趙少康，趙少康批評，民進黨立委此一荒唐提案針對性甚強，完全是因為他參選，造成總統當選人賴清德僅獲4成選票成為弱勢總統，因而採取的報復手段，「器量狹小、眼光短淺」。賴清德身為民進黨主席，實在應該給這些委員好好上民主課程。

趙少康說，以美國為例，麥克．彭博競選並當選紐約市長12年，從來沒被要求放棄他彭博社（Bloomberg）媒體集團股份，最多只是把股權交付信託而已。麥克．彭博卸任紐約市長後，現在仍擔任彭博社媒體集團的總裁兼CEO。

趙少康直言，「參政權」是憲法賦予每個公民的權利，民進黨立委欠缺民主素養，想藉由立法來剝奪人民參政權。賴清德當選了就是中華民國的總統，趙少康登記參選成為副總統候選人，沒有當選就只是一介中華民國國民，全世界找不到哪個民主國家不准廣播電視的董事或股東登記為公職候選人，或登記為候選人就要辭去董事或出清媒體股份。

趙少康說，若只要登記為候選人，就要強制要求出清廣播電視股份或辭去董事職務，那一旦落選，民進黨是否會協助恢復董事職務及原有股份呢？呼籲民進黨立委不要上任後，就採取報復手段。

趙少康

延伸閱讀

死刑存廢論戰 趙少康：大法官若專斷獨行將被吐沫淹死

虐童案藍綠甩鍋 趙少康：都有責任

洩賴清德紐約行程惹怒蕭美琴？ 徐佳青：恐僑民走漏

律師林憲同告辭職慢、回復主持棒 趙少康嗆聲給不起主持費

相關新聞

綠主委大戰／ 520「賴上英下」首場內戰 英系成箭靶 陳其邁任扛霸子？

民進黨地方黨部主委預計4月登記、5月26日改選，這是準總統賴清德520上任後第一場黨內戰役，不僅牽動派系版圖，更攸關20...

衛福部指剴剴案3單位4斷點 要求雙北25日前提檢討報告

台北市一歲男童「剴剴」遭合格保母虐死案，衛福部社家署上午將在行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」，報告列出「...

陳宗彥受性招待監院未彈劾 洪孟楷：11名監委永久封殺

行政院前發言人陳宗彥在任職台南市府時被指接受性招待，替酒店業者關說，不過監察院對其彈劾不成立。國民黨立法院黨團今日舉行記...

綠主委大戰／台南烏雲密布 現任主委上周遭毆打 賴系、正國會暗潮洶湧

台南是準總統賴清德的本命區，但民進黨台南市黨部主委改選烏雲密布，現任主委潘新傳上周遭人持球棒毆打，地方議論紛紛；下屆市長...

綠主委大戰／北市英系內訌 張茂楠挨批像「養老院」 英系拱洪健益出征

民進黨現任台北市黨部主委張茂楠隸屬英系，傳出黨內不滿2022年台北市長、2024年立委選戰接連敗北、文宣行銷又不利，盼改...

吳崢自爆開會滑手機 被賴清德訓：有在聽我說話嗎？

民進黨網路直播節目「老闆叫我開直播」昨天晚上開播，首集由民進黨發言人吳崢、民進黨立委吳思瑤搭檔。吳崢在直播中自嘲，常常被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。