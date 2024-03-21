趙少康：彭博有前例 綠委不懂可問蕭美琴

民進黨立委林宜瑾、吳沛憶提出「廣播電視法」修正草案，增訂參選人不得投資廣播、電視事業或任董事，遭藍營認為是「趙少康條款」，於日前院會中退回程序委員會。前中廣董事長趙少康表示，民進黨立委此一荒唐提案針對性相當強，以美國為例，前紐約市長麥克．彭博（Michael Bloomberg）競選並當選紐約市長12年，也未被要求放棄彭博社媒體集團的股份，「請民進黨立委去問問副總統當選人蕭美琴」。

對於林宜瑾、吳沛憶提出「廣播電視法」修正草案有意針對趙少康，趙少康批評，民進黨立委此一荒唐提案針對性甚強，完全是因為他參選，造成總統當選人賴清德僅獲4成選票成為弱勢總統，因而採取的報復手段，「器量狹小、眼光短淺」。賴清德身為民進黨主席，實在應該給這些委員好好上民主課程。

趙少康說，以美國為例，麥克．彭博競選並當選紐約市長12年，從來沒被要求放棄他彭博社（Bloomberg）媒體集團股份，最多只是把股權交付信託而已。麥克．彭博卸任紐約市長後，現在仍擔任彭博社媒體集團的總裁兼CEO。

趙少康直言，「參政權」是憲法賦予每個公民的權利，民進黨立委欠缺民主素養，想藉由立法來剝奪人民參政權。賴清德當選了就是中華民國的總統，趙少康登記參選成為副總統候選人，沒有當選就只是一介中華民國國民，全世界找不到哪個民主國家不准廣播電視的董事或股東登記為公職候選人，或登記為候選人就要辭去董事或出清媒體股份。

趙少康說，若只要登記為候選人，就要強制要求出清廣播電視股份或辭去董事職務，那一旦落選，民進黨是否會協助恢復董事職務及原有股份呢？呼籲民進黨立委不要上任後，就採取報復手段。