反擊黨產會 國民黨：是否為合法收入「民進黨說了算」
國民黨主席朱立倫抨擊，黨產會透過司法判決追徵黨產8.6億元，不斷追殺到底。黨產會澄清，國民黨的合法財產收入，不會成為未來強制執行收歸國有的對象。國民黨晚間再回應，黨產會以2016年所立的黨產條例，溯及既往逕自推定國民黨黨營事業皆為不當財產，是否為合法收入，都是民進黨說了算。
國民黨表示，黨產會不讓國民黨支付退休黨工20幾億元的退休金，直接沒收國民黨所有財產，現在又對早已一無所有的國民黨追徵8.6億元，這不是清算、追殺，什麼才是？國民黨表示，資產及負債理應一併處理，黨產會既強行沒收國民黨的財產，請黨產會也自沒收的財產中清償所有國民黨的債務。
國民黨表示，全世界沒有這種假轉型正義之名，立法清算其他政黨所有財產的執政黨。這是台灣民主的恥辱，呼籲民進黨不要一面演政黨和解，一面行不公不義的搶奪作為。
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