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朱立倫嘆被追殺！黨產沒了又被追徵8.6億 黨產會回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）下午在中常會上呼籲民進黨放下意識形態，好好的就產業政策重新檢討，否則的話，最後受害的一定是全民。記者陳正興／攝影
國民黨主席朱立倫（右）下午在中常會上呼籲民進黨放下意識形態，好好的就產業政策重新檢討，否則的話，最後受害的一定是全民。記者陳正興／攝影

國民黨主席朱立倫今抨擊，黨產會透過司法判決又要追徵8.6億元，不斷追殺到底，未來4年國民黨所有收入包含政黨補助款將被全部沒收。黨產會回應，國民黨的合法財產收入，不會成為未來強制執行收歸國有的對象。

朱立倫指出，國民黨的黨產已經被不當黨產委員會全部沒收，「也就是說，我們手中已經沒有任何的黨產。」昨天黨產會又透過司法判決要追徵8.6億元，「各位搞清楚啊！未來4年國民黨所有收入包含政黨補助款，全部沒收，讓你國民黨活不下去，」還有好幾個案子，黨產會對國民黨要不斷追殺到底。

黨產會表示，基於政黨政治並為保障政黨公平競爭，避免侵害政黨的本質及其憲法地位，黨產條例公布日後所合法取得的黨費、政治獻金、競選經費的捐贈、競選費用補助金及其孳息，確保基於政黨本質所取得的合法財務來源收入，可維繫政黨一般性正常運作，以達黨產條例建立政黨公平競爭環境、健全民主政治的立法目的。

黨產會表示，上述規範早已於2017年1月6日由黨產會委員會令明訂在先。因此，依據該項命令，對於該當於黨產條例第6條第3項，已移轉他人而無法返還的政黨不當取得財產的追徵，並不影響競選費用補助款等基於政黨本質所取得的合法財務來源收入。

國民黨 朱立倫 黨產會

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