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國民黨提前布局新北？傳視「他」為頭號假想敵 朱立倫回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今天出席國際幸福日6星級論壇。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天出席國際幸福日6星級論壇。記者邱德祥／攝影

國民黨提前布局2026，新北重中之重，傳出黨將行政院副院長鄭文燦視為頭號假想敵。國民黨主席朱立倫今天表示，現階段是新北市長侯友宜任期的第二年，等明年再來討論相關事務。

朱立倫今天出席「6心級幸福派遣 圓山論壇」前受訪表示，每一個縣市都要有多位優秀的人才在培育，現階段才是侯友宜任期的第二年，希望新北把市政工作做好，其實在全台灣各地都是如此，等到明年再來討論相關的事務，太早去討論這個選舉、政策，影響市政府是不好的。

針對黃復興黨部、智庫的改革，外界關注今日中常會是否會有相關動作。朱立倫說，一切按照制度在推動，應該算很順利，目前從基層到中央，大家都是願意走這一條新的改革的路，而且一步一步都按照步驟在做，不管是相關工作、或擴大戰力都已經在做了，相信未來能夠發揮更強的戰力。

此外，立法院司法及法制委員會明將啟動國會改革討論，屆時也會觸擊總統國情報告的議題。朱立倫說，國會改革是全面性的，中華民國國會不應該是跛腳的國會，過去民進黨在野，強力主張的所有國會改革方案，不應該因為執政後，就忘記、反悔了。

朱立倫說，國民黨要持續推動，永遠跟改革、跟民眾站在一起，把監督的力量越強化，把國會的力量越完整，這是所有民主國家在做的，至於所有的討論細節，尊重立法院黨團。

侯友宜 國會改革 國民黨 朱立倫 鄭文燦

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