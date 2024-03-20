遭王義川控頂新護航門神 王育敏喊「立即道歉」：不排除提告

針對民進黨政策會執行長王義川指，國民黨立委王育敏過去曾為頂新門神，5秒散會護航黑心油，王育敏反批王義川，「開記者會之前沒有認真做功課嗎？3個多小時的會議，影片只看5秒？」此項指控完全悖離事實。

王育敏指出，2014年10月2日的立法院衛環委員會會議自早上9時開始，當時民進黨委員不斷阻撓議事進行、蓄意杯葛使得登記質詢的立委們無法上台質詢，議事空轉直到中午12時多，協商也未果，不得已才宣布散會。會議開了3個多小時，整場會議都有文字及影像會議紀錄為證，絕非王義川指稱「5秒散會」，請王義川不要故意擷取片段畫面誤導大眾。

王育敏認為王義川在記者會上的言論是惡意汙蔑，嚴重涉及毀謗，要求民進黨勿顛倒是非、散播不實言論，並擬對王義川惡意誤導大眾提出告訴。

王育敏也說，如果王義川有認真先做過功課，就會知道她過去擔任立委以來多次召開記者會捍衛消費者權益，均有紀錄可查。在法案推動上不論是加重食品非法添加物罰鍰及徒刑、禁止瘦肉精、禁止反式脂肪、加強食品標示，以及通過垃圾食品管制條款等等，都是在她過去任內推動，自己捍衛食安不遺餘力，怎麼可能為黑心食品護航。

王育敏再次聲明：「黑心政客跟黑心食品一樣可惡，請王義川立即道歉，否則不排除提告。」