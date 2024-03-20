影／電價將調漲 朱立倫：錯誤政策比貪汙更可怕

國民黨中常會下午在中央黨部舉行，主席朱立倫在致詞時表示，現在全民最都有的就是要迎接一個物價飛漲的時代，因為電費即將在下個月暴漲，工業用電的大戶將要漲16%-20%，民生用電也要漲10%，對1350萬用戶來說是個非常嚴重的問題，因為錯誤的政策比貪汙更可怕。

朱立倫表示民進黨是一個堅持反核的政黨，把所有的電力壓在火力發電上，台灣有八成是用進口的煤在發電，而煤價在俄烏戰爭後漲了三倍，天然氣漲了一倍，造成台電嚴重的虧損，要國庫來撥補，全民來負擔，民進黨若用這樣的政策持續下去，就是把全民陷入一個高電價的最高風險，不要忘了台灣最大的經濟競爭力在產業，若一下調漲15%-20%，沒人可忍受，是個非常嚴重的問題，朱立倫也誠摯的呼籲民進黨，放下意識形態，好好的就產業政策重新檢討，否則的話，最後受害的一定是全民。