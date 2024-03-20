影／電價將調漲 朱立倫：錯誤政策比貪汙更可怕
國民黨中常會下午在中央黨部舉行，主席朱立倫在致詞時表示，現在全民最都有的就是要迎接一個物價飛漲的時代，因為電費即將在下個月暴漲，工業用電的大戶將要漲16%-20%，民生用電也要漲10%，對1350萬用戶來說是個非常嚴重的問題，因為錯誤的政策比貪汙更可怕。
朱立倫表示民進黨是一個堅持反核的政黨，把所有的電力壓在火力發電上，台灣有八成是用進口的煤在發電，而煤價在俄烏戰爭後漲了三倍，天然氣漲了一倍，造成台電嚴重的虧損，要國庫來撥補，全民來負擔，民進黨若用這樣的政策持續下去，就是把全民陷入一個高電價的最高風險，不要忘了台灣最大的經濟競爭力在產業，若一下調漲15%-20%，沒人可忍受，是個非常嚴重的問題，朱立倫也誠摯的呼籲民進黨，放下意識形態，好好的就產業政策重新檢討，否則的話，最後受害的一定是全民。
朱立倫強調民進黨的戰狼戰術也就是惡性鬥爭戰術已經全面展開，這段時間對國民黨立委不斷的進行抹黑攻擊，動用網軍、媒體攻擊國民黨立法委員，汙衊會議的主席，甚至抹黑立法院長，要把國民黨在立法院的戰力抹黑、鬥臭。國民黨的縣市長上周五以來也感受到民進黨透過司法手段的對付，又透過惡意的罷免手段，企圖罷免國民黨縣市長，一個接一個而來。這樣的態度對付國民黨的立法院黨團與縣市長外，更又針對國民黨，黨產會昨天透過司法判決，要處罰國民黨八億六千萬，就是未來四年國民黨的所有收入，包括政黨補助款等都要沒收，要讓國民黨活不下去，還不止於此，仍有好幾個案件黨產會要持續對國民黨追殺到底。要請問賴清德主席，你所謂的朝野要和諧就是在立法院打垮國民黨黨團、罷免國民黨縣市長、政黨間要讓國民黨動彈不得，連全部黨產沒收還不夠，還要持續追殺，把國民黨未來的收入全部沒收，請問這是可接受的嗎？朱立倫也呼籲所有的同志不但要團結，更要不斷的努力，目標就是不斷的努力為民眾奮鬥，為民眾所有權益來打拚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言