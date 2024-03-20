批綠全面追殺國民黨 朱立倫：這就是所謂的朝野和解？

國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，追徵8.6億元，提起行政訴訟，法院一審判國民黨敗訴，日前最高行政法院駁回上訴，全案確定。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨這樣全面對付國民黨立法院黨團、藍營縣市長及黨部，他要問民進黨主席賴清德，「這就是所謂的朝野要和諧、朝野要和解？」

朱立倫今天在中常會發表談話指出，過去這段時間，民進黨的戰狼戰術、惡性鬥爭已全面展開。在立法院對所有國民黨立委不斷抹黑攻擊，動用網軍、媒體攻擊，汙衊會議主席，甚至要抹黑立法院長韓國瑜，民進黨就是希望把國民黨在立院黨團的戰力削弱、鬥臭。

朱立倫說，上周五他和所有藍營縣市長聚會，更感受到這段時間以來，民進黨透過司法手段對付藍營縣市長，還要透過惡意的罷免手段，一個接一個而來，這樣的態度還沒有結束。

朱立倫指出，國民黨的黨產已經被不當黨產委員會全部沒收，「也就是說，我們手中已經沒有任何的黨產。」昨天黨產會又透過司法判決要追徵8.6億元，「各位搞清楚啊！他的意思是，未來4年國民黨所有收入包含政黨補助款，全部沒收，讓你國民黨活不下去，」還有好幾個案子，黨產會對國民黨要不斷追殺到底。

朱立倫說，他要請問賴清德，這樣是所謂朝野要和諧、朝野要和解？對照賴清德的講法，就是在立法院要打垮國民黨黨團、要罷免國民黨縣市長或辦掉國民黨的縣市長，在政黨之間，就是要讓國民黨動彈不得，黨產全部沒收還不夠，還要繼續追殺。

朱立倫呼籲，國民黨所有同志要看清楚，民進黨今天這樣對付立院黨團、縣市長及國民黨黨部，大家有這樣的覺醒，只有團結一致共同努力，才有明天。