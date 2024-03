數位發展部長唐鳳日前以預錄影片為南韓第三屆民主峰會致詞,導致大陸外交部發出嚴厲譴責,強調台灣是中國不可分割的一部份。

唐鳳今天前往立法院交通委員會進行「電子簽章法修正草案」報告並備詢,會前媒體聯訪時表示,感謝有這個機會用線上的方式參加民主高峰會,跟全世界分享,因應例如 AI、深偽等帶來的危害,台灣能夠提出什麼具體的解決方案,達到Taiwan Can Help的目的,那當然是一些極權的政體,如果也想參加的話,只要自己民主化就好了。 今天數位發展部長唐鳳(圖)前往立法院交通委員會進行「電子簽章法修正草案」報告並備詢,會前受訪表示,感謝有這個機會用線上的方式參加民主高峰會,跟全世界分享,因應例如 AI、深偽等帶來的危害,台灣能夠提出什麼具體的解決方案,達到 Taiwan Can Help 的目的,那當然是一些極權的政體,如果也想參加的話,只要自己民主化就好了。記者季相儒/攝影