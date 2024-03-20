納骨塔變「智虹池」 監院未糾正林智堅僅要竹市府改善

監察委員王幼玲、田秋堇今天表示，新竹市永恆之丘納骨塔原採半開放式設計，全館不需空調，完工後出現地面淺積水及雨水漂濺塔位瑕疵，顯示仍未完全符合民眾對慎終民俗的期待，監察院已通過調查報告，要求新竹市政府應積極溝通改善，以維持綠建築的設計理念。

新竹市永恆之丘納骨塔獲得2022年德國紅點設計獎及111年工程會第22屆公共工程金質獎，新竹市政府稱為「全國最美納骨塔」，新竹市前市長林智堅更視為任內重大政績。但每逢豪大雨，室內地面就積水，雨水濺及納骨塔位，被外界譏為「智虹池」。

監委調查報告表示，永恆之丘納骨塔原設計採半開放式設計，需兼具環保、節能、自然採光、通風、不用空調設施。施工過程發現受新竹環境氣候影響，雨水經風勢飛濺入內，雖已辦理變更設計改善，但完工後仍出現地面淺積水及雨水漂濺塔位的瑕疵。

查案監委實地履勘發現，在風勢大時確有雨水漂濺塔位表面之情形，但塔位內部未受影響。據監院實施問卷訪查結果，接受問卷調查的申請民眾有部分表示，會因此改變登記申請意願，顯示仍未完全符合民眾對慎終民俗的期待，新竹市政府應積極溝通改善，以維持綠建築的設計理念。