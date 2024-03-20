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國民黨提前佈局2026 新北重中之重鎖定鄭文燦

聯合報／ 記者王寓中／台北即時報導
國民黨已在全面盤點2026縣市長的人選，其中新北市將行政院副院長鄭文燦視為頭號假想敵。圖／聯合報系資料照片
國民黨已在全面盤點2026縣市長的人選，其中新北市將行政院副院長鄭文燦視為頭號假想敵。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選敗選後，國民黨主席朱立倫從3月展開4波黨務改革，為黨的再起打底，不分區立委兼任南部艱困選區縣市黨部主委，被視為提前佈局2026年縣市長大選的起手式。除此之外，黨內已在全面盤點2026縣市長的人選，其中新北市長更是重中之重，黨並將行政院副院長鄭文燦視為頭號假想敵，將推出強棒應戰，守住新北市。

黨內表示，朱立倫從不分區立委兼任縣市黨部主委、中央黨部組織改造、智庫董事會改組到藍營縣市長溝通平台，4波黨務改革，就是要把黨拉往中間，為將來的重返執政打底，方向正確，才能再起。

2024總統大選國民黨在南部大敗，未來再起，南方是關鍵。黨內表示，不分區立委張嘉郡、王育敏、謝龍介、柯志恩、蘇清泉兼任雲嘉南高屏縣市黨部主委，就是為2026提前佈局，前進南部艱困選區，其中王育敏更是攻嘉義縣、守嘉義市的活棋。

黨內指出，盤點2026縣市長選戰可以區分為3大塊戰區，尋求連任的縣市，如台北市、桃園市、基隆市及苗栗縣等，將全力尋求守住連任勝選，南部艱困選區菁英出擊尋求突圍，新北、台中、竹縣、彰化、雲林、宜蘭、花蓮、台東等則要交棒傳承。

黨內表示，除了前兩塊戰區參選人幾都已就位，台中、彰化、雲林、台東都有強棒目標人選，花蓮、宜蘭、新竹縣也有佈局考量，最後就是重中之重的新北市。

新北市長侯友宜15日以市政交流為名，大動作邀非綠執政縣市長和國民黨主席朱立倫閉門餐敘，眾人討論近期發生的社會問題，資深縣市長也藉機傳承經驗。

黨內表示，這場餐會是侯出面，但是朱和侯一起邀請，朱立倫在完成國會、黨組織改造及智庫改革後，接下來最重要的就是建立執政縣市溝通平台，整合社會關心的議題，同時為2026縣市長選舉傳承，提前佈局。

對朱和侯而言，重中之重是要完成新北市長的交棒，15日這場餐會，外傳侯可能的接班人之一、副市長劉和然也出席。

國民黨人士坦言，侯友宜的團隊在2026年能否接下朱立倫、侯友宜的棒子守住新北市，確實有疑慮，黨內也有人點名立委洪孟楷，但洪應要再歷練。

國民黨人士指出，民眾黨不分區立委黃國昌已佈局2026新北市長，民進黨除了立委蘇巧慧，黨內目前將鄭文燦視為頭號假想敵，在綠、白都可能推出強棒人選下，國民黨新北市長的提名佈局，勢必要跳脫侯團隊和新北市在地思維，找出更強的人選，這也將是朱立倫和侯友宜2026最大的挑戰。

國民黨 朱立倫

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