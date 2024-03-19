民進黨啟動黨務革新 擴大聽取年輕人聲音

民進黨今天舉辦首場青年論壇，由民進黨政策性執行長王義川、副秘書長翁世豪、新媒體中心主任詹賀舜、青年部主任阮俊達、組織部副主任葉仁創、立委許智傑一起主持，其中議員邱俊憲、林智鴻、鄭孟洳、梁育慈、沈震東、也參與論壇內，與現場近50名青年黨公職一起討論交換意見，從新媒體社群經營、以及國務青人才培育、地方年輕公職活動增進互動、議員助理費提高等等計畫開始，討論熱烈。

王義川表示，黨部選後啟動黨務革新工作，先是從幹部轉為年輕化，其中有何博文、李問、吳崢等，而再來就是宣傳溝通平台做檢討，從這次選舉來看，影片來說效用不多，同溫層在看，但相對其他不是關心政治的年輕人並沒有看到，也不知道議題，今天到高雄就是要從南台灣的角度，黨中央如何和南台灣的青年黨公職來溝通。栽培青年黨公職，需要有好的溝通平台，另外不好的溝通平台大家也可以一起來檢討，一起來改進。現在，建立的平台，要跟地方一起合作，縮減黨中央跟地方的距離。

詹賀舜表示，社群部分大家都已有使用，但要結合政治工作也是一大考驗，臉書還是主要的政治攻防、消息大宗，而LINE是封閉性社群以建立粉絲俱樂部，組織使用可以分享專屬訊息；IG則是生活感，X是跟國外進行連結；threads比較偏同溫層，但可以接觸到平常接觸不到的意見，這些社群是建議大家要好好去經營。

許智傑表示，現在服務處助理越來越辛苦，甚至找助理都需要27歲以下，因為年輕人點子很多而且這個世代多半加入民眾黨，其實跟年輕人交流，應該不要只會教年輕人說要怎麼比較有前途，可以嘗試跟他們聊去哪裡玩去做溝通和連結，可以引起他們的共鳴，以他來說開始學著跳韓國舞蹈、唱歌分享在社群，有許多年輕人就會開始給予鼓勵，甚至了解原來政治人物也可以與他們在同一溫層，這樣的溝通方式也更快。

討論會中，與會者提出的培訓以及舉辦活動部分，王義川表示，中央黨部的培訓會和地方做連結並建立回訊機制，讓參加的青年幹部學到更多，師資也會有專業講師，不會單純由黨中央部門同仁擔任。