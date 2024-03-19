看守內閣頻頻出包 學者籲細盤點、穩交接

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「看守期不應該有重大作為，但各部會應積極盤點政策、做好交接！」針對蔡政府內閣在看守期頻頻出包，學者曲兆祥受訪時表示除了補救食安、社安掉漆之處外，也應盤點過去4年施政，以備交接；至於新國會，正推動國會改革方案，與針對行政部門揭弊與糾錯，非常準確。學者劉兆隆則說，我國看守期太長，可考慮先任命下屆閣揆，以利交接。

看守期間如何作為？

近日蔡政府的看守內閣在蘇丹紅、金門漁船翻覆案、虐童案等事件處理上，受到不少批評，在野黨呼籲出包官員下台，也希望總統蔡英文能登太平島宣示主權。至於看守時期內閣應做、能做的有哪些？

師大政研所教授曲兆祥受訪時則說，看守期間，因為內閣要轉換，不適合再有政策變動，否則若看守內閣推出新政策，若有疏失會是誰的責任？如此恐違反責任政治的要求，因此看守內閣不能變動人事案、預算與重大法案。

國會專注揭弊、糾錯

曲兆祥認為，舊政府最重要的就是維持施政平順，確保交接順利，把原有的政策趕快執行。他舉例說，高雄輕軌曾在前高雄市長韓國瑜時期被否決掉，而交通部很多這種地區型的軌道建設計劃，都需要做好盤點、進度等資料的整理，並交接給下任政府，讓後任者決定是否要繼續。

被問到國會可能會期待政府施政，曲兆祥說，由於不會有重大新政策，因此國會目前主要在做2件事情：1.國會自己可以改變的，因此國民黨積極推動人事權、總統國情報告等5項國會改革法案；2.揭弊與糾錯，而這是消極面，因此近日的國會針對蘇丹紅、虐童案等事件與行政部門有激烈交鋒。

需減少看守期間

「看守期長達4個月，等同立委8分之1任期作廢！」曲兆祥還說，加上立委最後一個會期要拚選舉，因此共只剩下6個會期可以真正做事，因此他建議恢復過去總統在3月舉行選舉的慣例，以減少看守期；立委選舉則因為避免倒閣影響時程，所以維持原樣就好，而且相關修改只需要修法，無須修憲。

彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時亦指出，看守政府是政府換屆前的內閣政府，通常有3不做：不做重大人事變更、不通過重大法案與不通過重大預算，因為新的民意基礎已經形成，若要撤換不適任閣員，恐有違看守精神。

作為將卸任的總統，劉兆隆指出，蔡英文保守的態度是好的，較符合憲法精神。因為2月已經產生新的民意，如果再推重大政策，恐與新民意期待不同，若有重大政策或變革，應該交給未來的總統決定。他也說，台灣的看守時期太長， 若能縮短才能減少交接的不確定性發生。

新內閣先就位？

劉兆隆認為，以前馬英九2016年卸任，要交接給蔡英文時，曾經提議先任命蔡英文的閣揆與官員，讓蔡英文在上任後可以比較順利接軌，當時蔡英文拒絕，但若要縮短看守內閣時期，馬的做法可以再被拿出來討論，先任命新的行政院長與部分閣員，使換屆時政策可以更一致。

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