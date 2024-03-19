立委516登太平島宣示主權 馬文君：蔡英文不去我們去

國民黨高聲呼籲蔡英文總統，登上太平島宣示主權，傳出立法院外交國防委員會召委馬文君將安排行程，赴太平島視察。馬文君今下午證實，且時間點落在5月16日。

馬文君表示，近期由於太平島港側浚深及碼頭整修工程完工，再加上過去兩位前總統陳水扁、馬英九，都在卸任前親自視察太平島，於是輿論開始關注蔡英文，會不會也在卸任前安排登島。

馬文君說，蔡總統這八年任期伊始，南海仲裁就將太平島「降島為礁」，蔡政府不但沒有抗議，甚至還有綠營學者唱和，反過頭來教訓國民黨不該聲索南海主權，這對一位靠著鼓吹「抗中保台」當選的總統來說，簡直是一種黑色幽默。蔡總統實在該去一趟太平島宣示主權，而不是整天仰美國人鼻息，自我矮化。

馬文君強調，「這不是國民黨團所能決定的，我們能決定的，就是：不管蔡總統去不去，我們自己去！」她已經確定排程，一切流程程序敲定，預計將在五月上旬，蔡總統卸任之前成行。宣示主權，視察工程，犒勞駐軍，三個目標，一趟滿足。

根據馬文君排程，將在5月16日前往考察南沙太平島防務概況。