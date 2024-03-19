藍委籲蔡總統登太平島 民進黨稱「多看國際新聞」：勿拿太平島作秀

國民黨立委江啟臣等人呼籲蔡英文總統登太平島。民進黨國際部主任兼發言人李問今天表示，太平島屬於中華民國領土，我國捍衛主權的決心無庸置疑；請國民黨不要拿太平島作秀，國安議題不容兒戲，請國民黨多看看國際新聞，不要自曝其短。

李問表示，南沙群島短短兩周前，3月5日才發生中共海警以水砲攻擊菲律賓船隻的事件，全世界都在關注中菲水砲衝突，區域緊張情勢持續升溫，還沒完全化解。

李問說，若在錯誤時間點，要求國家元首前往高風險地區，凸顯國民黨對南海議題完全陌生，不是沒做功課，就是別有居心。相信沒有任何一個南海周遭的聲索國，會在這個時間點派元首前往南沙群島現場登島。全世界都知道，難道只有國民黨不知道?

南海情勢三月份緊張加劇，全世界都在關注中菲海上衝突，國民黨評論國際敏感議題時，千萬要先做功課，先上網看看國際新聞。

李問表示，我國政府堅定捍衛太平島主權，對於太平島基礎設施的經費投入，就是最好的證明。蔡總統對南海議題的立場秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，對太平島的定位非常明確，作為「人道救授、國際運補與科學研究基地」，希望持續為區域做出貢獻。

李問指出，台灣會善盡維護區域和平的責任，目前正與理念相近國家共同協力合作，努力確保區域情勢穩定。對於中共持續在南海以騷擾或挑釁行為干擾其他國家，相信國際社會無法認同。