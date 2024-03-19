快訊

獨／高虹安痛失「護安大將」？竹市府行政處長才做一年驚傳請辭

PLG／國王承認了！林書豪靜脈雷射誤觸禁藥 下架影片道歉

白沙屯媽有「雷達」 距20公尺遠神轎竟轉向280名萌孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委籲蔡總統登太平島 民進黨稱「多看國際新聞」：勿拿太平島作秀

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨國際部主任兼發言人李問今天表示，太平島屬於中華民國領土，我國捍衛主權的決心無庸置疑；請國民黨不要拿太平島作秀，國安議題不容兒戲，請國民黨多看看國際新聞，不要自曝其短。 圖／聯合報系資料照
民進黨國際部主任兼發言人李問今天表示，太平島屬於中華民國領土，我國捍衛主權的決心無庸置疑；請國民黨不要拿太平島作秀，國安議題不容兒戲，請國民黨多看看國際新聞，不要自曝其短。 圖／聯合報系資料照

國民黨立委江啟臣等人呼籲蔡英文總統登太平島民進黨國際部主任兼發言人李問今天表示，太平島屬於中華民國領土，我國捍衛主權的決心無庸置疑；請國民黨不要拿太平島作秀，國安議題不容兒戲，請國民黨多看看國際新聞，不要自曝其短。

李問表示，南沙群島短短兩周前，3月5日才發生中共海警以水砲攻擊菲律賓船隻的事件，全世界都在關注中菲水砲衝突，區域緊張情勢持續升溫，還沒完全化解。

李問說，若在錯誤時間點，要求國家元首前往高風險地區，凸顯國民黨對南海議題完全陌生，不是沒做功課，就是別有居心。相信沒有任何一個南海周遭的聲索國，會在這個時間點派元首前往南沙群島現場登島。全世界都知道，難道只有國民黨不知道?

南海情勢三月份緊張加劇，全世界都在關注中菲海上衝突，國民黨評論國際敏感議題時，千萬要先做功課，先上網看看國際新聞。

李問表示，我國政府堅定捍衛太平島主權，對於太平島基礎設施的經費投入，就是最好的證明。蔡總統對南海議題的立場秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，對太平島的定位非常明確，作為「人道救授、國際運補與科學研究基地」，希望持續為區域做出貢獻。

李問指出，台灣會善盡維護區域和平的責任，目前正與理念相近國家共同協力合作，努力確保區域情勢穩定。對於中共持續在南海以騷擾或挑釁行為干擾其他國家，相信國際社會無法認同。

南海 國民黨 太平島 民進黨 江啟臣

延伸閱讀

蔡英文要不要去太平島 陳其邁：應由國安團隊評估

藍委促總統登太平島 綠委：不附和中國升高挑釁

獨／立院外交國防委員會擬五月蔡英文卸任前登太平島

影／藍委要蔡英文登太平島 綠：其心可議

相關新聞

疑受8次性招待！陳宗彥否認化名「陳董」 監院拿微信對話打臉

監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊今天表示，行政院前發言人陳宗彥於2013年間，協助酒店業者關切申請案，監院要求台南市政府檢...

總統大選後私人LINE「被消失」？ 侯友宜回應了

新北市長侯友宜總統大選後，近期積極回歸新北市政，在各區辦行動治理，不過卻有人發現，侯友宜從擔任新北副市長至今使用的私人L...

傳賴清德主張一次造完7艘潛艦 黃國昌：放話測風向

民進黨總統當選人賴清德支持潛艦國造政策，傳出已經表態一次造完7艘後續艦。民眾黨立委黃國昌今天說，面對重大的國家政策，不應...

另類藍白合！黃國昌同框侯友宜：若需要幫忙 義不容辭

新北市長侯友宜今率領市府團隊到板橋區公所辦理行動治理座談會，與轄內126名里長面對面座談。民眾黨立委黃國昌也到場參與，黃...

1歲童遭虐死中央、地方卻互踢皮球 視民如親不能只是選舉口號

一歲男童剴剴遭劉姓保母虐死案燒出台灣社會安全網破洞，相關官員的表現，迄今無人獲得掌聲， 卸責的卸責，走鐘的走鐘，究其原因，不乏是在輿論全面關心及強大壓力下，第一時間急著想撇清，卻引來更多撻伐。 官員們不要忘了，政治始終來自於人性，若無法視民如親，幼吾幼以及人之幼，只想保住官位，終究會被民意轟下台。...

藍委籲蔡總統登太平島 民進黨稱「多看國際新聞」：勿拿太平島作秀

國民黨立委江啟臣等人呼籲蔡英文總統登島太平島。民進黨國際部主任兼發言人李問今天表示，太平島屬於中華民國領土，我國捍衛主權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。