傳賴清德主張一次造完7艘潛艦 黃國昌：放話測風向

民進黨總統當選人賴清德支持潛艦國造政策，傳出已經表態一次造完7艘後續艦。民眾黨立委黃國昌今天說，面對重大的國家政策，不應該透過媒體放話、拔草測風向，包括準總統的想法與決定，還有想要推動的具體步驟，賴清德都應該向全民說明清楚。

媒體報導，賴清德已經表態支持潛艦國造政策，先前陪同蔡英文總統前往視察首艘原型艦海鯤號。據悉，賴清德在聽取機密簡報之後，重申全力支持潛艦國造立場，「要做就一次做完」，支持後續7艘國造潛艦不必分批建造，也被解讀為量產政策拍板定案。

民眾黨立法院黨團上午舉行晨會，黃國昌受訪時表示，準總統的想法跟規劃到底是什麼，應該具體地向人民報告，這是比較負責任的做法，面對重大的國家政策，不該透過媒體放話、拔草測風向，包括他的想法跟決定，還有推動的步驟及理由，賴清德都要向全民說清楚講明白。

另外，國民黨立法院黨團今天舉行記者會，喊話蔡英文總統登太平島宣示主權，黃國昌則說，太平島是我國的既有領土，總統依照慣例登島，不用看得太嚴重，至於蔡總統到底要怎麼做，未來則考驗蔡總統的智慧跟決定。