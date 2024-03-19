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歐洲議會跨黨派議員致函ICAO 批中國片面改變M503航線

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
圖為歐洲議會。（歐新社）
圖為歐洲議會。（歐新社）

歐洲議會副議長兼交通委員會副主席Jan-Christoph Oetjen等28位跨黨派歐洲議會議員13日聯名致函國際民航組織（ICAO）就中國片面改變M503航線與擅自啟用W122、W123兩航線由西向東飛行表達關切，外交部對此表達誠摯感謝。

聯名函除了致給ICAO理事會主席Salvatore Sciacchitano，也致給歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），以及歐盟執委會運輸執委Adina Vălean。

聯名函指出，中國刻意在台灣完成民主選舉後，片面宣布取消M503航線飛行偏置，以及擅自啟用W122及W123兩航線由西向東飛行，且無具體證據證明出於任何交通上的需求，顯示中國出自政治動機，不僅危及台灣及區域的穩定與安全，同時增加金馬地區航管複雜度及升高事故發生的可能性，引發歐洲議會議員對航空基礎設施被用作地緣政治壓迫工具的擔憂。

聯名函批評，中國未依ICAO規定事先與台灣協調，否定我國參與ICAO的權利，也損及全球航空安全，因此籲請ICAO密切注意相關發展，並要求各方遵守既有規定，遵守透明、合作及尊重民航管理的國際規範至為重要。

外交部表示，本次參與聯名函的歐洲議會議員橫跨人民黨團（EPP）、復興歐洲黨團（Renew Europe）、保守黨團（ECR）以及綠黨黨團（Greens/EFA）等四大主流黨團議員，顯示歐洲議會持續關切中國片面改變現狀的舉措，以及對支持台海和平穩定的高度共識。台灣作為印太地區負責任的一分子，將持續深化與歐洲議會等理念相近夥伴的合作，共同守護全球及區域的安全與繁榮。

ICAO 航線 議員

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