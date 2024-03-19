快訊

空中飛人必追！ 遊日本「3大航空機票優惠」懶人包 加碼日航國內線免費送

日銀終於結束負利率 日圓卻走貶！專家：冰凍三尺、才解凍一吋

資深媒體人農曆年前送醫搶救 驚爆於家中病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登太平島北京會得利？ 羅智強：陳水扁是中共同路人？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。記者杜建重／攝影
國民黨立委羅智強。記者杜建重／攝影

國民黨立法院黨團今舉行記者會，呼籲蔡英文總統登上太平島，宣示主權。不過傳有涉外人士稱，此時登島恐讓北京得利。黨團副書記長羅智強反問，登島就是中共同路人？前總統陳水扁為中共同路人？

針對蔡英文登太平島讓北京得利一說，羅智強表示，民進黨的多位立委如許智傑，之前被問到關於蔡英文總統登島的時候，許智傑也表示贊同、樂見，民進黨立委陳冠廷也說希望政府官員、行政部門能夠登島，原來這些都是中共在地協力者，中共同路人的定義還真廣，這些人去那邊都是要迎合中共，來讓中共得利嗎？

羅智強說，太平島是我方的主權、領土，捍衛主權、捍衛領土是政府的責任，是蔡英文的責任，放任所謂涉外人士亂放話，打民進黨的立委，不敢去就說一聲，不用找涉外人士放奇怪風聲。前總統陳水扁是不是中共同路人，登島就是中共同路人嗎？可以公然汙衊民進黨的前元首嗎？所以不要再拿扣紅帽這招出來，好好面對不敢捍衛主權的事實，如果要展現捍衛主權的勇氣，「登島給我們看。」

國民黨立法院黨團副書記長徐巧芯說，不管是綠委、藍委或社會各界對總統的期待，都認為登上太平島是守護中華民國的主權，難道太平島是大陸的嗎？太平島是中華民國的，守護中華民國主權，怎麼會是讓中國大陸得利？登太平島是宣示主權屬於中華民國，而非其他國家或政治實體。

中共 太平島 蔡英文

延伸閱讀

傳美國施壓我登太平島 羅智強：不等於不能聲張主權

立法院會唱空城 羅智強點名陳亭妃、邱議瑩懶鬼亂搞

江啟臣喊話蔡英文登太平島 用行動捍衛中華民國主權

319槍擊案呂秀蓮疑調查不實 目擊陳水扁傷勢的奇美前主管也疑惑

相關新聞

楊金龍：裴洛西訪台、中共試射飛彈 金融兵推皆有演練

中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，關於我國金融韌性，中央銀行、財政部、金管會，針對美國眾議院議長裴洛西訪台、中國大陸試...

民調／韓國瑜滿意度過半 蔡英文、陳建仁均未達五成

台灣民意基金會今天公布最新民調，立法院長韓國瑜表現滿意度達5成2，不滿意3成4；行政院長陳建仁施政滿意度為4成8，不滿意...

獨／立院外交國防委員會擬五月蔡英文卸任前登太平島

蔡英文總統登不登太平島？國民黨立法院黨團今舉行記者會，呼籲蔡英文應如前總統陳水扁、馬英九登太平島，宣示主權。黨團副書記長...

太陽花十年／從政府到學生都在想學運如何退場 走出議場前的千迴百轉

2014太陽花學運爆發後，時間一路進展到清明連假，據說當時立法院長王金平已私下與學運代表達成共識，擬妥「擱置服貿、先立法」的腹案，但仍持續徵詢各方意見，並整合本土派立委的支持。有學運決策小組成員透露，當時確實曾派人與王金平溝通，雙方對於該怎麼做，有一定的互信基礎。 在藍綠立委，和時任立法院副院長洪秀柱的陪同下，王金平於4月6日在議場外發表聲明，正式宣布「在兩岸監督條例草案完成立法前，將不召開兩岸服務貿易協議相關黨團的協商會議。」說完，他隨即轉頭走入立法院議場探望學生。 學運退場的齒輪此刻正緩緩轉動。學運9人決策小組在王金平發表談話後，緊急召開臨時會議，且在後來的記者會中透露出退場規畫。...

登太平島北京會得利？ 羅智強：陳水扁是中共同路人？

國民黨立法院黨團今舉行記者會，呼籲蔡英文總統登上太平島，宣示主權。不過傳有涉外人士稱，此時登島恐讓北京得利。黨團副書記長...

遭指背棄太陽花 黃國昌反嗆民進黨：兩監條例何時要過？

今年是318學運10周年，民眾黨發言人吳怡萱今天說，民眾黨主席柯文哲在競選總統期間，不斷地提到兩岸協議監督條例，民進黨政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。