登太平島北京會得利？ 羅智強：陳水扁是中共同路人？

國民黨立法院黨團今舉行記者會，呼籲蔡英文總統登上太平島，宣示主權。不過傳有涉外人士稱，此時登島恐讓北京得利。黨團副書記長羅智強反問，登島就是中共同路人？前總統陳水扁為中共同路人？

針對蔡英文登太平島讓北京得利一說，羅智強表示，民進黨的多位立委如許智傑，之前被問到關於蔡英文總統登島的時候，許智傑也表示贊同、樂見，民進黨立委陳冠廷也說希望政府官員、行政部門能夠登島，原來這些都是中共在地協力者，中共同路人的定義還真廣，這些人去那邊都是要迎合中共，來讓中共得利嗎？

羅智強說，太平島是我方的主權、領土，捍衛主權、捍衛領土是政府的責任，是蔡英文的責任，放任所謂涉外人士亂放話，打民進黨的立委，不敢去就說一聲，不用找涉外人士放奇怪風聲。前總統陳水扁是不是中共同路人，登島就是中共同路人嗎？可以公然汙衊民進黨的前元首嗎？所以不要再拿扣紅帽這招出來，好好面對不敢捍衛主權的事實，如果要展現捍衛主權的勇氣，「登島給我們看。」

國民黨立法院黨團副書記長徐巧芯說，不管是綠委、藍委或社會各界對總統的期待，都認為登上太平島是守護中華民國的主權，難道太平島是大陸的嗎？太平島是中華民國的，守護中華民國主權，怎麼會是讓中國大陸得利？登太平島是宣示主權屬於中華民國，而非其他國家或政治實體。