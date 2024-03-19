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傳美國施壓我登太平島 羅智強：不等於不能聲張主權
國民黨立法院黨團今舉行記者會，呼籲蔡英文總統登上太平島，宣示主權。彼時有說法稱，我方遲不登太平島，是因美國施壓。國民黨立法院黨團副書記長羅智強表示，尊重美國立場，不等於不能聲張我主權，相信美國會諒解。
針對我方登太平島，美國施壓。羅智強表示，人必自重而後人重之，人必自侮而後人侮之。過去我方跟日本在釣魚台海域的爭議中，我方立場也跟日本抵觸，難道要因跟其他國家立場不同，就要棄守自己的海疆主權，棄守島嶼主權嗎？前總統馬英九當時立場非常堅定，最後簽了台日漁業協議，實現東海和平倡議中的「共同開發，擱置爭議」、各自聲張主權的國格尊嚴。
羅智強認為，美國當然對於南海有其立場，我方尊重美國的立場，但不等於我方要自我矮化、委棄主權。因捍守立場，可以爭取到包括更多國際尊重，所以美國有立場，中華民國也有立場，立場有抵觸，但不等於不能聲張我方主權，相信美國也會了解跟諒解。
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