快訊

空中飛人必追！ 遊日本「3大航空機票優惠」懶人包 加碼日航國內線免費送

日銀終於結束負利率 日圓卻走貶！專家：冰凍三尺、才解凍一吋

資深媒體人農曆年前送醫搶救 驚爆於家中病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳美國施壓我登太平島 羅智強：不等於不能聲張主權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
耗資新台幣17億餘元的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，18日舉行完工啟用儀式。先遣人員17日下午已抵達太平島，但軍方及海巡對於主持儀式官員層級都保密。圖／取自Google Earth
耗資新台幣17億餘元的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，18日舉行完工啟用儀式。先遣人員17日下午已抵達太平島，但軍方及海巡對於主持儀式官員層級都保密。圖／取自Google Earth

國民黨立法院黨團今舉行記者會，呼籲蔡英文總統登上太平島，宣示主權。彼時有說法稱，我方遲不登太平島，是因美國施壓。國民黨立法院黨團副書記長羅智強表示，尊重美國立場，不等於不能聲張我主權，相信美國會諒解。

針對我方登太平島，美國施壓。羅智強表示，人必自重而後人重之，人必自侮而後人侮之。過去我方跟日本在釣魚台海域的爭議中，我方立場也跟日本抵觸，難道要因跟其他國家立場不同，就要棄守自己的海疆主權，棄守島嶼主權嗎？前總統馬英九當時立場非常堅定，最後簽了台日漁業協議，實現東海和平倡議中的「共同開發，擱置爭議」、各自聲張主權的國格尊嚴。

羅智強認為，美國當然對於南海有其立場，我方尊重美國的立場，但不等於我方要自我矮化、委棄主權。因捍守立場，可以爭取到包括更多國際尊重，所以美國有立場，中華民國也有立場，立場有抵觸，但不等於不能聲張我方主權，相信美國也會了解跟諒解。

太平島 羅智強 美國

延伸閱讀

立法院會唱空城 羅智強點名陳亭妃、邱議瑩懶鬼亂搞

羅智強控「三中案」洩密簽結了事 蔡清祥：曾對疑涉密者調查

批韓國瑜沒收質詢綠要反制 羅智強：民進黨等著踢鐵板

奔立院找2藍委為官司？高虹安：拜會變陰謀論太可怕

相關新聞

楊金龍：裴洛西訪台、中共試射飛彈 金融兵推皆有演練

中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，關於我國金融韌性，中央銀行、財政部、金管會，針對美國眾議院議長裴洛西訪台、中國大陸試...

民調／韓國瑜滿意度過半 蔡英文、陳建仁均未達五成

台灣民意基金會今天公布最新民調，立法院長韓國瑜表現滿意度達5成2，不滿意3成4；行政院長陳建仁施政滿意度為4成8，不滿意...

綠要柯文哲因監視器案抹黑議員道歉 民眾黨：看不懂雙標

國民黨台北市議員陳重文涉貪汙罪，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲砲轟藍綠聯合汙錢，民進黨台北市議會黨團昨天要求道歉。民眾黨...

高屏搶水大戰一觸即發 2026「南霸天之爭」浮上水面？

春雨不如預期，高雄與台南共用的南化水庫蓄水率近日跌破5成，高屏溪川流量低於近5年同期平均值，高雄灌溉區已啟動分區輪灌，屏...

蕭美琴上任前訪歐 應邀到捷克演講

副總統當選人蕭美琴日前低調訪問美國，據了解，在結束相關行程後轉往歐洲，但造訪哪些城市未曾曝光。捷克參議院議長韋德齊19日...

獨／立院外交國防委員會擬五月蔡英文卸任前登太平島

蔡英文總統登不登太平島？國民黨立法院黨團今舉行記者會，呼籲蔡英文應如前總統陳水扁、馬英九登太平島，宣示主權。黨團副書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。