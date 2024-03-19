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民調差 陳揆：內閣成績有目共睹

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長陳建仁。圖／行政院提供
行政院長陳建仁。圖／行政院提供

台灣民意基金會今天公布最新調查，國人對於內閣施政的滿意度，有四成九滿意，四成不滿意。行政院長陳建仁表示，內閣都是全心以赴，使國家的政治、經濟，還有文化、衛生等發展，都能夠符合國人的期待，也虛心地接受各方的批評，會繼續努力，內閣一定會全力以赴到5月19日，與下一任的內閣能夠無縫接軌。

陳建仁指出，這段時間以來，內閣都兢兢業業地在從事福國利民的工作，成績大家都有目共睹，例如美國智庫傳統基金會對於經濟自由度的評比，台灣在全世界排名第4名，是歷史上最好的成績；美加智庫所做的人類自由指數排名，台灣在所有的國家當中，排名是亞洲第1；英國經濟學人資訊社對於民主指標來做評比，在全世界那麼多的國家當中，台灣也是排名亞洲第1。

陳建仁說，內閣會繼續努力，讓台灣變成一個更溫暖、堅韌，而且更富強康樂的國家。

內閣 陳建仁

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