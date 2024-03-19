【專家之眼】他們始「忠」如一：被污名化的黃復興

近期國民黨展開組織改造，其中一刀，揮向黃復興。朱立倫主席在中常會宣布，黃復興黨部將改為退伍軍人服務工作委員會，此後黃復興在各縣市的特種黨部地位，將被整併入地方黨部。

相關消息，傳聞已久，至少在江啟臣主席任內就有規劃。國民黨久不執政，顯然有諸多問題需要面對，黃復興黨部高層既然一向覺得自己在黨內扮演重要角色，面對敗局，總該有部分責任要負吧？令人遺憾的是，久居高位者，與受黨部基層黨員支持的民意代表，不能及早因應局勢做出改變，現在才來作義憤填膺狀，部分發言究竟是為個人權位地盤考量還是在乎如何保存黃復興精神，聽者心中自有一把尺。

但事件演變過程中，不少評論汙名化黃復興，卻也少見有過去曾受支持、出任高層，現在掌握媒體聲量者出來辯駁，或者回應軟弱，甚至加深刻板印象，讓人明白，該黨部培養人才機制似乎也有問題。因為只要對黨史稍有研究，而不是僅憑刻板印象或個人經驗出發，就能了解多數評論是無的放矢。

相關評論大致可歸納以下四點：首先，黃復興黨員沒自主性，受主委掌控，在一般選舉上也沒什麼用，卻可以決定未來黨主席是誰！其次，本省籍藍營政客，即使是名嘴，難獲黃復興青睞；第三，黃復興染紅，認為他們對中共態度曖昧；第四，黃復興與時代脫節。他們認為的台灣，不是真實的台灣。

上述看法如果合理，不改黃復興，國民黨永無執政之日了。但僅需指出近幾任該黨主席選舉情況，就知其荒謬性。2017年黨主席選舉，洪秀柱主席表態爭取連任，吳敦義出面挑戰，洪的政治形象較符合評論對黃復興支持的偏見，結果是吳獲得了壓倒性支持；2020年吳因敗選辭職須補選，接下來的主要競爭者是立委江啟臣與台北市前市長郝龍斌，外界均知郝的尊翁是深藍軍系大老，他當時也抬出父親招牌催票，但結果也很清楚，江打出世代交替口號，在整體投票率低迷情況下，仍取得近七成黃復興黨員支持，坐上黨主席之位。

這兩次黨主席選舉結果，完全悖離了今日刻板印象。不僅是當選者皆為本省籍，更重要的是，當選人都是當時看來，較可能帶領國民黨勝選者。這結果其實不讓人意外。只要對黃復興黨員稍有理解，就知道他們多數出身軍旅，一輩子的事業，就在捍衛中華民國，平常關心時事，是因為對國家有深厚感情。他們不是西方政黨理論下，特殊利益的保衛者，而不少長輩真正嘗過戰爭苦頭，經驗傳承下，也讓所屬黨員多數了解和平的難得與重要性。他們願意犧牲小我，顧全大局，在過去親身實踐，到現在始終如一。

但如此團結愛國的一群人，卻被這麼多相反的評價偏見淹沒。恐怕有下列原因：一、現在台灣言論市場被特定勢力把持，僅剩中華民國台灣與中共兩種立場。如果不能跟上所謂「台派」論述，紅帽子就免不了飛過來了，這麼荒謬的轉折，對中華民國派而言，何其諷刺；二、領導人因素。群眾是素樸熱情的，從來只有領導人對不起群眾，沒有群眾辜負領導。上述出線的領導人未能如意，應該要歸咎前面藍營領導培養了多少後繼者；而形成上述言論市場、黃復興被污名化也非一朝一夕，過去領導執政時如何自失立場，讓位對手，終讓鐵票也不願站出來，惡例一開，影響至今；三、媒體報導積非成是。部分退將參與活動、發言奇怪，為人詬病已久，也加深社會疑慮。這些問題，當事人固應表達態度，外人也不能代為解釋，但少數人行為是否該由沉默多數承擔？相信經過近年台式民主考驗下，多數「被代表」的人也知道答案。

台灣說小不小，說大其實也不大，人與人間互動頻繁，按理說，只要跟黃復興黨員相處交流，許多誤會其實沒有必要。但長期出現偏見刻板印象，似乎暗示台灣社會無法團結的沉痾。黃復興黨部即將走入歷史，其捍衛中華民國精神能否繼續前行？黨員聲音能否真正表達出來？這才是關心者該注意的問題。