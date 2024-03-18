虐兒案慘絕人寰已是國恥，中華人權協會6點聲明籲嚴查

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
北市一歲大男童剴剴疑遭保母虐死案引起社會公憤，中華人權協會今天發表6點聲明表達立場，表示在台灣發生如此慘絕人寰的兒虐事件，已是國恥。圖／中華人權協會提供
北市一歲大男童剴剴疑遭保母虐死案引起社會公憤，中華人權協會今天發表6點聲明表達立場，表示在台灣發生如此慘絕人寰的兒虐事件，已是國恥。圖／中華人權協會提供

北市一歲大男童剴剴疑遭保母虐死案引起社會公憤，中華人權協會今天發表6點聲明表達立場，表示在台灣發生如此慘絕人寰的兒虐事件，已是國恥，呼籲檢方嚴查、法院以最重刑嚴懲；請執政黨多重視被害者與其家屬的人權，要有同理心，不要只側重保護犯罪者的人權，忽略受害者與其家屬的痛苦。

中華人權協會6點聲明如下：

一、本會對於幼兒剴剴遭無良褓姆凌虐多日死亡一事，深感悲慟，本會請求承辦檢察官一定要嚴查，絕不可漏掉任何一個可能涉案的兇手，且應就施虐者每次、每類型的虐待方式，分別以數罪加以追訴，並請法院以最重刑嚴懲！

二、虐殺幼兒者，毫無人性可言，請法院莫再以可教化為理由，為渠等脫罪或減免刑責，否則便是幫兇，便是鼓勵更多惡人仿效，台灣人民會徹底喪失對司法的信任。

三、每思及那幼小飢餓且無助的身軀，竟在三個多月的時間裡，飽受成人都無法承受的虐待，全身體無完膚，本會成員心中除了悲泣，更有無止盡的憤怒，在台灣發生如此慘絕人寰的兒虐事件，已是一種國恥！試問執政當局，本會多次呼籲的社會安全網，怎麼越補越大洞？蔡英文總統上任的承諾呢？民眾不見中央有何積極作為，反而是不斷地卸責給地方政府，就連衛福部赴立法院的虐兒案報告，都可以輕描淡寫地處理，無怪乎社會安全網永遠只有口號！

四、政府既然認為少子女化是嚴重的國安危機， 如今連一個幼兒都無法保護，這是何等諷刺！特別是衛福部還深怕扛責，寧願與地方政府討價還價，也不願意多思考補救方案，一個毫無依靠的小小孩，都能在中央設計的保護機制下，被凌虐致死，這麼無能怠惰，遇事只會卸責的政府，如何要年輕人生養子女？

五、每一個兒童都是國家的寶貝，請政府要把資源真正花在小孩身上，任何有風險疑慮的孩子，兒福機構與政府應該投入更多心力去呵護，既然預算充足，就不須過於吝嗇，可以聘請更多人力去關注小孩的安全健康。

六、請執政黨多重視被害者與其家屬的人權，要有同理心，更不要只側重在保護犯罪者的人權，忽略受害者與其家屬的痛苦！下個月，司法院將進行死刑合憲性的審理，本會籲請大法官們應善體社會脈動、國民感情，平衡慎重處理，以維護司法尊嚴。

人權 司法院 小孩

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