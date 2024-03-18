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江啟臣喊話蔡英文登太平島 用行動捍衛中華民國主權

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委江啟臣今在臉書發文表示，捍衛國家主權不分朝野黨派，支持蔡英文總統親赴太平島。圖／聯合報資料照／記者黃仲裕／攝影
國民黨立委江啟臣今在臉書發文表示，捍衛國家主權不分朝野黨派，支持蔡英文總統親赴太平島。圖／聯合報資料照／記者黃仲裕／攝影

海巡署「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」今日啟用，外界關注蔡英文總統是否會在520卸任前登上太平島。立法院副院長江啟臣今天在臉書發文表示，期待蔡總統能親登太平島，也重申願意陪同前往，一同用行動捍衛國土主權，團結中華民國，展現寸土不讓的決心。

江啟臣指出，上個月他就公開支持蔡總統在太平島碼頭整建啟用時登島，除了向世界表達捍衛國家主權的決心，同時也慰勞駐地官兵與人員，即使太平島遠在1600公里外，仍是中華民國的領土，會給予最大的支持，做最堅強的後盾，他也表達義不容辭，願意再度前往的態度。

江啟臣表示，前總統陳水扁、馬英九過去都曾在任內登上太平島，蔡總統在2個月後即將卸任，希望蔡總統也能登島形成慣例，讓未來繼任的總統都能循例前往，彰顯捍衛領土的決心。此舉不只是慰勞戍守最南疆的官兵，在南海情勢詭譎多變的時刻，再次宣示領土主權更形重要，除了換取其他國家重視，並可藉以提出和平人道救援的訴求，爭取與各國合作空間，同時向外表達支持和平的倡議與理念，呼籲各方對話、共同開發、解決爭議，達到參與國際政治的目的，讓世界看到中華民國。

太平島 江啟臣

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