【重磅快評】禁絕蘇丹紅是看守內閣的責任

一月底，政府查到業者進口蘇丹紅工業染料，蘇丹紅禁用於食品添加，如今過了五十天，全台各地延燒，已經蔚為「風暴」，品項除辣椒粉、胡椒粉、沙茶醬，幾乎所有食品添加物都驗出加過蘇丹紅；蘇丹紅已確定是致癌物質，可是這五十天政府除勒令幾家進口業者停業，似乎沒有具體禁絕動作，任令添加蘇丹紅食品四處流竄，不時還有新商品發現，難道政府無視人民健康？

其實，七年前即在食品工廠的月餅鹹蛋黃中驗出添加了蘇丹紅，這一工業染料禁止添加於食品的規定一直很明確但政府顯然未去認真執行；蘇丹紅價格低、染色效果好，國人有錯誤的「蛋黃越紅越營養」的錯誤認知，政府的放任禁用食品添加物，等於鼓勵業者使用蘇丹紅。

最近還有營養師發現，其實含蘇丹紅最危險的食品是棕櫚油，因為查到的比例最高，而且用途也最廣泛；營養師推算棕櫚油的影響，再加上日常使用的各式調味醬料，根本合理懷疑國人都食用過蘇丹紅，這七年多蔡政府為何沒有警告國人蘇丹紅的危害？當然更沒有嚴格查緝進口蘇丹紅的業者？這等於放任禁用的食品添加物流竄。

這幾天，台南市府宣布要實施「無添加蘇丹紅食品」的安全標章，讓守法的業者陳列於店中，做為消費者採購的參考；南市府要店家分攤把關非法添加物的想法正確，但實際執行的障礙頗多；一者店家是業者，添加蘇丹紅顯有利可圖，如果不講實話呢？

再者，蘇丹紅染料進口後分售食品廠，加工生產成商品後才配售店家，也可能送賣場零售，再加上資訊不充分，甚至有多少商品也不知道，要店家、消費者負起把關責任，恐怕難度甚高。

禁絕蘇丹紅的業務很多單位都有分工，因此要升高到內閣動員，從申報相關進口品項列管，從源頭拉起防線；政府的資源夠，應該比店家、消費者更有能力拉起封鎖線；並且資訊要透明，公告不合格的商品名稱，要消費者負起辨識責任，才能禁絕蘇丹紅。