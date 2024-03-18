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蔡總統：淨零趨勢全球一致 盼台廠在碳權新局奪得先機

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
蔡英文總統（前中）上午出席「2024 ESG永續台灣第四屆國際高峰會」開幕典禮，與參與貴賓合影。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（前中）上午出席「2024 ESG永續台灣第四屆國際高峰會」開幕典禮，與參與貴賓合影。記者黃義書／攝影

減碳、淨零為全球趨勢，蔡英文總統上午表示，在淨零的路上，政府一定會當大家的後盾，提供各項協助，帶動整體綠色經濟的良性循環。期盼透過分享及交流，凝聚更多共識，讓台灣在ESG實踐的路徑上，引領亞洲、接軌世界，展現對永續發展的實際行動和堅定承諾。

蔡總統今天上午出席「ESG永續台灣國際高峰會」開幕典禮，經濟部次長曾文生、今周刊發行人梁永煌、CDP首席影響官Nicolette Bartlett等人出席。

蔡總統表示，全球面臨極端氣候的挑戰。為減緩衝擊，去年聯合國氣候變遷大會（COP 28）的決議中，訂定2030年全球再生能源裝置容量成長3倍，以及能源效率提升2倍等國際目標，持續呼籲各國推動再生能源、邁向淨零轉型。

總統說，2016年發展再生能源、推動能源轉型至今8年，台灣的能源轉型逐步看見成效，更替未來淨零轉型打下良好的發展基礎。

總統指出，台灣現在的再生能源發電，從2016年的127億度，到去年已有267億度，成長將近110%。截至今年1月，台灣光電和風電的裝置容量，和8年前相比，也增加13.2GW；其中，離岸風機更已安裝完成288座風機，累積裝置容量達到2.3GW。我國在亞太地區位居領先地位，更是世界上少數離岸風電突破2GW的國家。

蔡總統表示，減碳、淨零是全球一致的趨勢，歐盟已經開始試行碳邊境調整機制（CBAM），英國也規畫在2027年跟進，再加上全球RE100的企業承諾，台灣身為全球供應鏈的關鍵角色，更需要提早做好準備，以科技優勢，在碳權新局中奪得產業永續發展的先機。

蔡總統說明，政府除了提出「2050淨零排放路徑圖」及「12項關鍵戰略」，也在去年「疫後特別條例」中編列3年預算，協助企業更新設備、培育人才，帶領產業升級轉型。台灣將在2025年開徵碳費，去年成立的「碳權交易所」，未來也會替企業媒合供需，創造企業減碳誘因，促進低碳生產技術及創新產業的發展。

蔡總統認為，環保與經濟發展不必然是相互排斥，而是可以共同存在、互相成長。期盼在追求永續的轉型過程中，企業都可以找到自己的位置，並透過自身的創新與實踐，達成環保目標，同時兼顧公司治理及社會責任，為台灣的進步貢獻力量，也為全球氣候行動作出示範。

蔡總統強調，淨零轉型路上不會遺漏任何人。政府會當大家的後盾，一起打團體戰，尋求綠色成長的解方，帶動整體綠色經濟的良性循環。

再生能源 減碳

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