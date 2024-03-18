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台海不平 現場執法到國家安全....「紅線」如何拿捏？

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
陸委會主委邱太三（右）與海委會主委管碧玲（左）。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱太三（右）與海委會主委管碧玲（左）。圖／聯合報系資料照片

大陸船在金廈海域落海事件頻傳，行政院長陳建仁昨天表示，兩岸對救援措施要做最務實、合理的安排，「不要單方面破壞雙方的尊重與對等關係」。不過，選後兩岸風波不斷，面對陸方愈來愈密集的灰色地帶行動，第一線人員從執法安全到國家安全的執法紅線在哪？學者認為，政府要當第一線執法人員的後盾。

大陸漁船事件還沒有結果，金門、馬祖又分別有大陸漁船船員落海，陳建仁昨天表示，台灣是法治、尊重人權、講求國際人道救援的國家，發生事件時一定會加以援助，但更重要的事，兩岸對救援措施要做最務實、合理的安排，「不要單方面破壞雙方的尊重與對等關係」。

不過，當大陸灰色地帶行動愈來愈密集，第一線執法人員面對一波波侵擾時，如何避免擦槍走火，執法紅線又在哪裡？淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，「擦槍走火」之類的意外事件無法預測，關鍵在於如何在緊張情勢之前，做好危機管控、建立溝通管道，第一線執法人員承受極大壓力，政府也應建立更明確的執法準則並落實，當第一線人員執法的後盾。

距離賴清德上任還有兩個月，林穎佑提醒，政府要更提防的是，中共是否可能在新、卸任總統交接期間從事更多灰色地帶行動。

林穎佑表示，賴清德當選後，大陸接二連三測試底線，從諾魯斷交、片面改變M503航線、空飄氣球接連橫越台灣到近期金廈海域事件，每起事件背後各有目的，卻都可見陸方以各種方式在測試賴清德的底線，若要回到過去蔡政府、馬政府的兩岸關係，仍取決於賴清德520談話及人事佈局。

台大政治系教授左正東表示，兩岸核心問題除了有賴美中如何就台灣問題進一步溝通，以及民進黨是否願意表態支持九二共識，才能緩解第一線的緊張狀況。但他認為，未來大陸海警船到金廈水域、禁限水域執法，恐怕已經無法避免，甚至可能成為常態，雙方要避免擦槍走火，都要盡很大的努力。

法人 賴清德 馬祖

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