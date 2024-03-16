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影／盧秀燕傳將訪美為總統大位鋪路？何欣純曝：修復之旅　

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕傳出近期可能訪美，被解讀在為2028總統大選做準備，引發政壇關注。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕傳出近期可能訪美，被解讀在為2028總統大選做準備，引發政壇關注。記者陳秋雲／攝影

國民黨台中市長盧秀燕傳出近期將訪美，被外界解讀攻取「總統大位」鋪路。對此，民進黨立委何欣純說，一般認為，盧秀燕訪美是她邁向總統之路「投石問路」，更是一趟修復之旅。她提醒盧秀燕，國際交流場合絕不是個人政治秀場，因為需要更多國際友人支持，支持台灣、支持台中。

何純純對於盧秀燕傳出近期將訪美一事，今po影片表達看法，她說，台中做為國際級城市，城市間國際交流應當且必要，能夠行銷台中，讓國際看到台中的美，更是行政首長該做的事，所以盧秀燕訪美，她給予祝福。

何欣純指出，一般認為，盧秀燕訪美是她邁向總統之路「投石問路」，更是一趟修復之旅，尤其過去盧秀燕與美方可能有些誤解、誤會、不愉快，必須藉由這次訪美去修復關係，也必需要這麼做才會有總統之路。

國民黨台中市長盧秀燕傳出近期將訪美，被外界解讀攻取「總統大位」鋪路，民進黨立委何欣純今自po影片表達看法。圖／何欣純提供
國民黨台中市長盧秀燕傳出近期將訪美，被外界解讀攻取「總統大位」鋪路，民進黨立委何欣純今自po影片表達看法。圖／何欣純提供

何欣純 盧秀燕

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