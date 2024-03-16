影／盧秀燕傳將訪美為總統大位鋪路？何欣純曝：修復之旅　

國民黨台中市長盧秀燕傳出近期將訪美，被外界解讀攻取「總統大位」鋪路。對此，民進黨立委何欣純說，一般認為，盧秀燕訪美是她邁向總統之路「投石問路」，更是一趟修復之旅。她提醒盧秀燕，國際交流場合絕不是個人政治秀場，因為需要更多國際友人支持，支持台灣、支持台中。

何純純對於盧秀燕傳出近期將訪美一事，今po影片表達看法，她說，台中做為國際級城市，城市間國際交流應當且必要，能夠行銷台中，讓國際看到台中的美，更是行政首長該做的事，所以盧秀燕訪美，她給予祝福。