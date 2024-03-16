聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／盧秀燕傳將訪美為總統大位鋪路？何欣純曝：修復之旅
國民黨台中市長盧秀燕傳出近期將訪美，被外界解讀攻取「總統大位」鋪路。對此，民進黨立委何欣純說，一般認為，盧秀燕訪美是她邁向總統之路「投石問路」，更是一趟修復之旅。她提醒盧秀燕，國際交流場合絕不是個人政治秀場，因為需要更多國際友人支持，支持台灣、支持台中。
何純純對於盧秀燕傳出近期將訪美一事，今po影片表達看法，她說，台中做為國際級城市，城市間國際交流應當且必要，能夠行銷台中，讓國際看到台中的美，更是行政首長該做的事，所以盧秀燕訪美，她給予祝福。
何欣純指出，一般認為，盧秀燕訪美是她邁向總統之路「投石問路」，更是一趟修復之旅，尤其過去盧秀燕與美方可能有些誤解、誤會、不愉快，必須藉由這次訪美去修復關係，也必需要這麼做才會有總統之路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言