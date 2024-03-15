【重磅快評】朱立倫為何拒吃蔡英文的牛肉麵？

蔡總統任期尾聲邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲朝野會談，「蔡柯會」昨天登場，蔡請柯吃牛肉麵，柯送上小草，綠白看似破冰；不過，國民黨回應「將持續討論適當互動機會」，顯然朱立倫還不急著吃麵。事實上，單看民進黨大黨鞭柯建銘近來的乖張言行，朱立倫這碗麵恐怕就吃不成。

蔡英文即將卸任，昨與民眾黨主席柯文哲在總統府進行朝野對話。針對外界讀是「摸頭」、「招安」， 柯解釋，大年初一蔡總統親自打電話邀約，他沒有理由拒絕，他也贊同蔡提出的政黨溝通平台概念，沒有什麼招安的問題。

雖然蔡英文是同時邀請朱立倫與柯文哲進行對話，但她心裡很清楚，要與國民黨主席朱立倫會談的機率不高。一則朱立倫正忙著處理黨內組改，若與民進黨會談，恐怕徒增紛擾；再者，蔡英文的任期只剩兩個月，而且蔡並未兼任民進黨主席，對朱來說，談或不談，無多大差別。

但最大的問題還是在綠營大黨鞭柯建銘身上。柯建銘無視國民黨已是國會大黨的現實，動輒攻訐國民黨，從國民黨新科立委的問政表現到立法院長韓國瑜有沒有提案權，都可以成為他攻擊的題材；甚至朱立倫提出反擊，都可以被他說成是「引蛇出洞」。要說有人加深朝野對立、藍綠關係緊張，柯建銘當居「首功」。

日前國民黨立院黨團總召傅崐萁提出環島高鐵、國道六號兩大交通建設案，找韓國瑜列主提人，柯建銘一再砲轟韓踩議事中立紅線，籲韓撤簽。但藍營提出王金平、蘇嘉全的前例反擊，王主提的生技條例還是當時擔任行政院副院長的蔡英文請託，柯當時怎麼沒有意見？何況國道六號案是韓選總統時的政見，他列主提人並無不合理之處。

有意思的是，柯建銘事前不斷拉高分貝砲轟韓國瑜，以致國民黨全力備戰護航韓國瑜提案。結果民進黨雷大雨小，今天竟然沒有任何阻擋，院會很快一讀交付委員會，藍營白忙一場；外界好奇是的，柯建銘如果堅信韓國瑜踩紅線，為何今天未發一語？是主張難獲認同，還是他根本只是虛晃一招 ？

柯建銘看不慣藍委表現搶眼，最近常在臉書發文攻擊國民黨新科立委，朱立倫看不下去，指柯對國民黨新科立委不是抹黑就是抹紅，就是要削弱戰力，已經不是陰謀，這是陽謀。柯建銘在臉書以「朱立倫主席說話了，終於引蛇出洞！」為題反脣相稽，並建議國民黨辦二次集訓找他去上課。

柯建銘處處以國民黨為敵，在朱立倫拒吃牛肉麵之後，他又扮白臉「奉勸」朱，選舉已結束了，是時候該把激情與對抗放下，共同探討國家的下一步。朱立倫要不要吃這碗摻雜裂解藍白配方的牛肉麵，大方成就蔡英文的歷史定位，仍是未知數，但「是時候該把激情與對抗放下」這句話，朱立倫大可送還柯總召。