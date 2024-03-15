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談蔡柯牛肉麵會 賴士葆：司馬昭之心路人皆知

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆（圖）。聯合報資料照／記者陳正興攝影
國民黨立委賴士葆（圖）。聯合報資料照／記者陳正興攝影

蔡英文總統和民眾黨主席柯文哲會晤，國民黨立委賴士葆今日表示，民進黨全面執政8年，睥睨在野黨，失去國會最大黨才與在野領袖會談，司馬昭之心路人皆知。

賴士葆表示，全面執政的8年，掌握全部國家資源，在國會又占多數，國家就是民進黨的家，沒有不能通過的法案和政策，不公不義閃一邊，執政為所欲為一路開綠燈，監督制衡的力量極其脆弱。在那樣的氛圍之下，如果蔡英文總統願意移樽就教在野黨，大家真的要給她鼓掌。然而過去8年是一黨獨大，不需要談朝野和解，更不需要尊重在野黨，民進黨不願意複製馬政府時代，立法院前院長王金平在修法的時候多數尊重少數的做法，過去不停協商，這8年只有輾壓表決。

賴士葆指出，過去8年，美國萊豬進口犧牲人民健康的重大政策，蔡英文一人拍板，事先沒有徵詢任何在野的意見，後來在立法院的審議，也是舉手表決碾壓在野黨。其他重大法案或是8000多億的特別預算，同樣都是動用表決部隊以多數暴力的方式通過。

賴士葆提到，民進黨修國安五法利用側翼網軍不停的抹紅在野黨，把在野黨貼上協助中共的在地協力者的標籤，不時的在內部找敵人的蔡政府，成立促轉會、黨產會清空國民黨黨產，還追溯數十年前已經轉賣幾手的稱之為附隨組織，朝野對立達到空前，不覺得違和，現在失去國會最大黨才要與在野領袖會談，司馬昭之心路人皆知。

賴士葆強調，昔日睥睨在野黨，現在遞出橄欖枝要溝通交流，表面好像棄惡從良、改邪歸正，令人不解的是連民主基金會都把持不放，不願意循慣例讓立法院長接任，堅持總統有權任命執行長，蔡政府掌握全面的行政資源VS民主基金會的比例，連九牛一毛都談不上，這樣都要錙銖必較，要下台之前想要博美名的心態很假仙。

國民黨 民進黨 蔡英文 賴士葆

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