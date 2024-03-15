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立院醫療友好協會成立 強化國際醫衛交流

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台灣醫術世界知名，為促進台灣醫療界與國際交流合作，加強國會外交，屏東安泰醫院榮譽院長、國民黨立委蘇清泉及志同道合的醫界先進共同發起「中華民國與國際醫療衛生友好協會」，今日在立法院舉行成立大會，並通過國民黨立委陳菁徽、王育敏、陳玉珍及民眾黨立委張啟楷為副會長，齊為增進與國際醫療衛生交流努力。圖／蘇清泉辦公室
台灣醫術世界知名，為促進台灣醫療界與國際交流合作，加強國會外交，屏東安泰醫院榮譽院長、國民黨立委蘇清泉及志同道合的醫界先進共同發起「中華民國與國際醫療衛生友好協會」，今日在立法院舉行成立大會，並通過國民黨立委陳菁徽、王育敏、陳玉珍及民眾黨立委張啟楷為副會長，齊為增進與國際醫療衛生交流努力。圖／蘇清泉辦公室

台灣醫術世界知名，為促進台灣醫療界與國際交流合作，加強國會外交，屏東安泰醫院榮譽院長、國民黨立委蘇清泉及志同道合的醫界先進共同發起「中華民國與國際醫療衛生友好協會」，今日在立法院舉行成立大會，並通過國民黨立委陳菁徽、王育敏、陳玉珍及民眾黨立委張啟楷為副會長，齊為增進與國際醫療衛生交流努力。

中華民國與國際醫療衛生友好協會成立大會於今日上午10時舉行，原成立協會之成員名單有26名國民黨立委、3名民進黨立委及2名民眾黨立委，不過成立大會開始時，近50名國民黨立委也一起湧入會場「讚聲」。

醫護藥各界均樂見支持蘇清泉發起此協會，包括中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、醫師全聯會副祕書長蘇育儀、國際醫療衛生促進協會理事鄭丞傑、台灣私立醫療院所協會祕書長吳明彥、台灣醫院協會榮譽理事長楊漢湶、副祕書長詹德旺、台灣社區醫院協會理事長朱益宏、亞洲華人醫務管理交流學會常務理事王桂芸、馬偕紀念醫院國際醫療中心副主任徐宛蒂、中華民國學名藥協會理事長陳誼芬、中華民國區域醫院協會主任顏正婷、中華民國護理師護士公會全國聯合會主任梁淑媛、台安醫院副院長卓瑩祥都到場表達支持。

協會宗旨為促進中華民國（台灣）與國際醫療背景國會議員、各級政府單位間彼此之聯繫交誼，藉以增進雙方之友好與瞭解醫療相關，並加強國會外交之功能，進而提昇雙邊關係。反映民意並敦促台灣政府制定務實政策，有效增進與國際醫療衛生、外交、經貿、文教、新聞及僑務之聯繫、交流與合作等工作。

國民黨 立法院 蘇清泉 醫師

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