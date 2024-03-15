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被摸頭？ 柯文哲：總統親邀約溝通是好的 沒理由拒絕

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲昨天應邀與蔡英文總統在總統府一邊吃牛肉麵、一邊展開國政議題對話，柯文哲今天受訪表示，主要是希望建立政黨良性溝通平台。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲昨天應邀與蔡英文總統在總統府一邊吃牛肉麵、一邊展開國政議題對話，柯文哲今天受訪表示，主要是希望建立政黨良性溝通平台。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統520即將卸任，昨天與民眾黨主席柯文哲在總統府進行朝野對話。柯文哲今早說，今年春節初一蔡總統親自打電話邀約，沒有理由拒絕，他認為蔡總統提出的政黨溝通平台概念是好的，他也贊同。

柯文哲表示，蔡英文總統大年初一親自致電給他，說希望可以講講話，談她過去八年執政，如果有需要可以給一些解釋，並建立政黨溝通平台。他認為雖然在野要盡到監督責任，但有政黨溝通平台也是好的。

有傳聞雙方本來要在總統官邸碰面，柯文哲證實，稱希望公事公辦，一開始蔡總統的確希望在官邸舉行，但他覺得這是類似政治的拜會活動，那就在總統府，用總統府的會議室。

柯文哲與蔡英文碰面有人解讀被摸頭、招安，柯文哲說，作為在野黨有監督執政黨的職責，但政黨溝通平台、特別是政黨領袖溝通平台也是有好處、是必要的，沒有什麼招安的問題。

媒體問和蔡總統碰面黨內有無反對聲音，民眾黨團總召黃國昌說最應該談的是司法改革。柯文哲說，司法、媒體、國會改革都是民眾黨主要訴求事項，和蔡英文總統碰面過程中當然都有提到。

媒體問和蔡總統見面是否有猶豫？畢竟很久沒有和蔡坐下來聊，又常在節目上罵她。柯文哲先是吃驚的睜大眼，然後笑說，我哪有常常罵她，這是典型的挑撥離間。

媒體問是否也會跟準總統賴清德碰面？柯文哲說，選舉時也主張政黨和解、兩岸和解，這是民眾黨的政策主張，所以如果要建立政黨溝通平台他個人是贊成的。

是為替2026年綠白合鋪路嗎？柯文哲表示，這就想太多了，雙方只是針對國家重大事件有政黨溝通平台，這個觀念是對的，他同意，其他的以後再講。

民眾黨主席柯文哲昨天應邀與蔡英文總統在總統府一邊吃牛肉麵、一邊展開國政議題對話，柯文哲今天受訪表示，主要是希望建立政黨良性溝通平台。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲昨天應邀與蔡英文總統在總統府一邊吃牛肉麵、一邊展開國政議題對話，柯文哲今天受訪表示，主要是希望建立政黨良性溝通平台。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統520即將卸任，昨天與民眾黨主席柯文哲在總統府進行朝野對話。柯文哲今早說，今年春節初一蔡總統親自打電話邀約，沒有理由拒絕。記者歐陽良盈/攝影
蔡英文總統520即將卸任，昨天與民眾黨主席柯文哲在總統府進行朝野對話。柯文哲今早說，今年春節初一蔡總統親自打電話邀約，沒有理由拒絕。記者歐陽良盈/攝影

柯文哲 民眾黨 蔡英文 賴清德 黃國昌

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