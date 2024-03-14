快訊

測試飛機輪圈未戴安全帽爆頭亡 台南輪圈工廠停工、罰鍰30萬

趕快備份！LINE最多人愛用1功能7月真的消失 網傻眼狂轟：先砍VOOM好嗎？

福原愛、江宏傑官司有大進展！雙方明天東京召開記者會 搶人大戰盼解決有望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批保護司、社家署互踢皮球 民眾黨團：虐童案要有人下台

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊（左起）、黃國昌、陳昭姿今天舉行記者會，針對男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死案，指出北市府雖有向衛福部通報該案，但沒有啟動相關程序，質疑中央和地方互踢皮球，兒虐防治實施計畫形同具文，要求衛福部長薛瑞元對外說明。記者林俊良／攝影
民眾黨立委黃珊珊（左起）、黃國昌、陳昭姿今天舉行記者會，針對男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死案，指出北市府雖有向衛福部通報該案，但沒有啟動相關程序，質疑中央和地方互踢皮球，兒虐防治實施計畫形同具文，要求衛福部長薛瑞元對外說明。記者林俊良／攝影

台北市男童遭保母虐死案震驚社會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，衛福部保護司、社家署互踢皮球，前者說該案不歸保護司管理，後者卻說涉及跨科室業務，而衛福部為了迴避責任，竟然讓檢調成為行政部門的遮羞布，這件事情有人要下台負責。

民眾黨立法院黨團上午舉行「中央地方集體結構性失能，誰讓孩子淚白流」記者會。黃國昌表示，這件事情不僅要有人負責，更要檢討社會安全網、兒少保護機制的問題，然而去年12月發生兒虐致死案，台北市社會局直到今年3月13日才舉行檢討會議，衛福部也在當天檢討收出養制度、居家托育和幼兒安置資源。

黃國昌指出，回溯整起事件發現，衛福部保護司、社家署互踢皮球，前者說「該案不歸保護司管理」，後者又說「涉及署內跨科室業務，是否要召開重大檢討會議，目前還在研議當中」，民進黨不只法案要研議非常久，甚至連舉行會議都還要研議。

黃國昌直言，衛福部次長李麗芬為了迴避責任，竟然冷血地說「因通報時孩童已死亡，配合檢警調查，所以未按兒虐處理程序處理」，檢調成為行政部門的遮羞布，政府為了掩飾重大缺失，最常說已經進入偵查程序、一切交由檢調處理，但是整個司法程序可能都要耗費數年。

黃國昌批評，衛福部有必要向社會大眾說明清楚，是誰決定可以不用召開會議，「這件事要有人下台負責」。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，整起事件的查案過程，可以說是荒腔走板，先是沒有依照流程舉行檢討會議，後來移送社工還給媒體拍攝上刑具，顯然已經違反刑事訴訟法「不得逾必要之程度」、「避免公然暴露其戒具；認已無繼續使用之必要時，應即解除」等規範。

黃珊珊說，兒福聯盟是國內績優團體，不過也不應該因人設事，該怎麼做就怎麼做，民眾黨團要向衛福部提出兩個問題，第一，兒福聯盟對於保母認證規範及法律上依據為何？第二，衛福部是否有要求兒福聯盟針對訪視、出養、收養程序及執行狀況進行檢討，還是官官相護？

民眾黨 衛福部 黃國昌

延伸閱讀

柯建銘稱立法院長提案違法 黃國昌：相信韓國瑜的智慧

蔣萬安指有人勸別公親變事主 黃珊珊：北市府是主事者

卸任正副院長轉陽春立委有禮遇 黃國昌喊廢除

黃捷提修法陸配入籍宣誓效忠 黃國昌諷綠委打臉邱太三

相關新聞

國民黨「新三子」燕子、禿子、王子 盧秀燕成藍營新共主 綠白磨刀霍霍

台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜一通電話，促成立法院新任總務處長廖炯志人事案；盧秀燕也與台北市長蔣萬安情同姊弟、互動密切。...

全票通過彈劾法官蔡明宏 監委：權勢性騷長達20年

監察委員高涌誠今天表示，士林地院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬，期間長達20年，被害人數眾多，監察院彈劾審查會1...

徐巧芯：政府採購新冠疫苗貴4成 價差誰賺走？

衛生福利部前部長陳時中昨為疫苗採購引發的誹謗告訴出庭作證，也讓外界得知政府與BNT簽的草約疫苗一劑要價43美元。國民黨立...

明開中央地方食安整合會議 陳建仁：成立食安檢驗基金

蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，行政院長陳建仁今天在行政院會中表示，這件事情確實是系統性事件，邊境查驗、後市場稽核、自主管理通...

立院總務處長「人才共享」盧秀燕：韓院長親自跟我敲定

台中市長盧秀燕同意新聞局副局長廖炯志調任立法院總務處長。記者詢問，是否代表「韓盧聯盟」？盧秀燕今天受訪表示，沒有這麼複雜...

基隆市長罷免案議會熱議 藍批政黨惡鬥綠稱公民自決

「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑連署，累積逾3100多份，第一階段提議人已經達標，預估可進入第二階段。國民黨議員說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。