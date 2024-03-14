批保護司、社家署互踢皮球 民眾黨團：虐童案要有人下台

台北市男童遭保母虐死案震驚社會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，衛福部保護司、社家署互踢皮球，前者說該案不歸保護司管理，後者卻說涉及跨科室業務，而衛福部為了迴避責任，竟然讓檢調成為行政部門的遮羞布，這件事情有人要下台負責。

民眾黨立法院黨團上午舉行「中央地方集體結構性失能，誰讓孩子淚白流」記者會。黃國昌表示，這件事情不僅要有人負責，更要檢討社會安全網、兒少保護機制的問題，然而去年12月發生兒虐致死案，台北市社會局直到今年3月13日才舉行檢討會議，衛福部也在當天檢討收出養制度、居家托育和幼兒安置資源。

黃國昌指出，回溯整起事件發現，衛福部保護司、社家署互踢皮球，前者說「該案不歸保護司管理」，後者又說「涉及署內跨科室業務，是否要召開重大檢討會議，目前還在研議當中」，民進黨不只法案要研議非常久，甚至連舉行會議都還要研議。

黃國昌直言，衛福部次長李麗芬為了迴避責任，竟然冷血地說「因通報時孩童已死亡，配合檢警調查，所以未按兒虐處理程序處理」，檢調成為行政部門的遮羞布，政府為了掩飾重大缺失，最常說已經進入偵查程序、一切交由檢調處理，但是整個司法程序可能都要耗費數年。

黃國昌批評，衛福部有必要向社會大眾說明清楚，是誰決定可以不用召開會議，「這件事要有人下台負責」。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，整起事件的查案過程，可以說是荒腔走板，先是沒有依照流程舉行檢討會議，後來移送社工還給媒體拍攝上刑具，顯然已經違反刑事訴訟法「不得逾必要之程度」、「避免公然暴露其戒具；認已無繼續使用之必要時，應即解除」等規範。

黃珊珊說，兒福聯盟是國內績優團體，不過也不應該因人設事，該怎麼做就怎麼做，民眾黨團要向衛福部提出兩個問題，第一，兒福聯盟對於保母認證規範及法律上依據為何？第二，衛福部是否有要求兒福聯盟針對訪視、出養、收養程序及執行狀況進行檢討，還是官官相護？