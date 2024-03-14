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影／夏立言再赴陸為朱立倫鋪路？朱立倫：目前沒有規畫
國民黨副主席夏立言昨天再度前往中國大陸訪問，國民黨主席朱立倫今天前往桃園市歷任縣市長聯誼會餐會，在會前接受媒體聯訪時，被問到這次夏立言赴陸是為黨主席朱立倫訪陸行與國共論壇鋪路，朱立倫表示目前自己還沒有任何的規畫，夏立言上次訪陸見台胞、台商、台生就已說，因各地有太多台商，要分兩次去，這次主要去重慶、成都等地。
另外被問到外傳黃復興黨部組改案讓對岸不滿，影響國民黨與對岸關係。朱立倫強調這個傳出是毫無根據的臆測，客觀的講，如果這樣子寫一篇文章就造成一個新聞，這就是台灣目前媒體的特色，完全沒有任何根據，完全是臆測。最後問到國民黨台北市議員陳重文辦公室今遭搜索，朱立倫則說「我不清楚」就快步離去。
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