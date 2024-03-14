批邱國正兩岸情勢發言是自走砲？ 總統府：非事實

國防部長邱國正日前針對台海情勢在立法院表示自己「睡不好覺」，引發軒然大波，隨後有媒體報導總統府方面高度關注，並稱邱是「自走砲」。對此，總統府發言人林聿禪今天表示，並非事實，呼籲媒體報導前應妥為查證、據實報導，避免以訛傳訛。

媒體日前報導，總統府高層高度關注邱國正認為兩岸狀況很嚴峻，每天都提心吊膽、擔憂會擦槍走火的說法，更說邱國正是「自走砲」，還致電軍方了解邱國正發言原意，邱國正屢屢爭議發言，讓府方很頭痛。

林聿禪今天表示，針對有媒體報導「總統府稱國防部長自走砲」一事，並非事實，此前也未曾有媒體向府方查證，呼籲媒體報導前應妥為查證、據實報導，避免以訛傳訛。

針對「自走砲」傳聞，邱國正今早在立法院備詢前接受媒體聯訪表示，沒人跟他這樣講，但邱國正也說，「我裝甲兵出身，都好像自走車輛、自走的砲」。