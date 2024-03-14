明開中央地方食安整合會議 陳建仁：成立食安檢驗基金

蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，行政院長陳建仁今天在行政院會中表示，這件事情確實是系統性事件，邊境查驗、後市場稽核、自主管理通報、追蹤追溯系統，都有必要檢討，請相關部會立即確實檢討改進，本周五將邀集相關部會和地方政府召開「食安整合會議」，針對食安強化措施研討精進，3月底前完成；並責成秘書長李孟諺成立「食安檢驗基金」。

行政院發言人林子倫在行政院會後記者會轉述，陳建仁在會中，針對蘇丹紅事件表示，邊境查驗方面，政府已對於所有國家輸入辣椒乾、辣椒粉，百分之百查驗並源頭防堵，避免用於各項下游生產製造。

陳建仁在會中表示，諸多邊境管理不足之處，包含未確實通報、預謀犯罪一人登記多家公司等。請衛福部務必於一個月內清查，並訂出邊境源頭及時有效管理方案，落實執行，避免再次發生類似情事。

陳建仁表示，後市場管理方面，須加強稽查強度，也讓食品業者自律並自主檢驗，確認原料安全性，若有異常要主動通報衛生主管機關。

陳建仁表示，本周五將邀集相關部會及地方行政單位召開食安整合會議，就本次後續食安強化措施研討精進，三月底前完成。也責成秘書長成立「食安檢驗基金」，未來將透過政府管理、產業自律、民間參與三方合作，放大食品安全管理效率，為國人食品安全把關。