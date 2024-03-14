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蔣萬安為虐童案 突改行程赴行政院會建議中央「四大方向」

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北即時報導
針對台北市1歲男嬰剴剴被劉姓保母收托，卻遭凌虐身亡案，對此，台北市長蔣萬安表示，應該從機制面、制度及社會安全網，中央與地方共同努力，避免讓類似事情再度發生。本報資料照片
針對台北市1歲男嬰剴剴被劉姓保母收托，卻遭凌虐身亡案，對此，台北市長蔣萬安表示，應該從機制面、制度及社會安全網，中央與地方共同努力，避免讓類似事情再度發生。本報資料照片

待收養的男童遭保母凌虐致死，引發公憤，台北市長蔣萬安今天將出席行政院會，將向院長陳建仁當面建議，包括北市提出的中央和地方的「三方共訪」機制、落實幼兒專責醫師制度、中繼安置要比照寄養家庭標準和希望中央建立評鑑保母的全國平台等4大方向，希望中央、地方一起努力，讓悲劇不再發生。

據悉，蔣萬安原訂9點20分參加士林官邸北側滯洪池新建工程、10點半到竹子湖參加海芋季開幕，今天新增行程，9點半參加行政院會，原訂行程都改由副市長去，這也是2024年選後首次參加行政院會。

虐童案個案屬於新北市個案，收出養後交由兒盟轉介，並請北市保母照顧，三方缺乏溝通聯繫，才會導致悲劇發生，北市社會局在案發後立刻提出「三方共訪機制」，蔣萬安也預計向中央當面提出此政策，希望由中央出面統籌協調。

另外，蔣萬安今天也會提出希望中央發揮「幼兒專責醫師制度」，蔣昨天也表示目標是希望0到3歲的孩子，國家可以照顧，但是目前涵蓋率不到5成，也就是很多高風險的兒少並沒有納入。

蔣萬安多次在受訪場合喊話中央，蔣日前表示，應該從機制面、制度及社會安全網，中央與地方共同努力，避免讓類似事情再度發生。

蔣萬安

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