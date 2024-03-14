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台中借將 廖炯志任立院總務處長

聯合報／ 記者陳秋雲唐筱恬／連線報導
台中市政府參議廖炯志將出任立法院總務處長。圖／取自市府官網
台中市政府參議廖炯志將出任立法院總務處長。圖／取自市府官網

立法院日前頻傳立委辦公室裝潢費太貴，疑工程款遭浮報。立法院長韓國瑜出手整頓人事，總務處長周傑遭拔官，調任參事室參事並代理總務處長，新任處長已拍板由台中市參議、新聞局前副局長廖炯志出任。據了解，韓國瑜與台中市長盧秀燕曾為此通過電話，兩人私下往來密切，盧秀燕同意借將。

國會辦公室頻傳裝潢費昂貴不合理，韓國瑜兩度在院內說重話，第一次是2月19日新春團拜時向立院職員說重話，表示「每個單位螺絲一定要栓緊」，更說「不教而殺當然謂之虐」；接著傳韓國瑜在院務會議上下重話，指新國會新氣象，不允許發生官員接受飲宴等情形。

韓國瑜兩度下重話，疑劍指周傑，前天立法院下達公文，主管院內庶務的周傑遭拔官，周傑回覆媒體指「正常調動」。韓國瑜隨即轉向台中市府借將廖炯志。

外界揣測居中穿梭推薦的可能是台中副市長鄭照新。鄭照新曾是韓國瑜高雄市長任內的新聞局長，韓遭罷免後，盧秀燕邀鄭照新擔任新聞局長，2月升任副市長。

廖烱志就是鄭照新任新聞局長時，從中央到市府擔任新聞局副局長，韓相中廖炯志是稱職的國會聯絡人，他是文化大學法學博士，曾任內政部國會聯絡人、戶政司科長、行政院參議、黨產會國會聯絡人、教育部國會組副執行秘書。

廖炯志是位非典型公務員，愛唱歌，早年是位搖滾歌手，曾在PUB駐唱。他曾在台北擔任仲介，從事房屋買賣且眼光精準。對此人事商調案，他表示「沒有意見」，人事命令發布後，一個月內報到。

中市新聞局副局長、現任參議為11職等，依「立法院組織法」，立院處長職為12至13職等，廖炯志是升官。

立法院 鄭照新 韓國瑜

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