賴清德下令反制假消息 加強非傳統宣傳擴散通路

民進黨主席賴清德今天下午出席民進黨地方黨部主委會議。據轉述，賴清德表示，這次總統選戰假訊息太多了，也有許多民眾反映民進黨回應、反擊不夠，代表民進黨宣傳的通路不夠好，各縣市黨部要開始進行非傳統組訓工作，要求今年底前完成LINE群組建制工作，加強通路擴散，也期待各縣市黨部主委們能變成多功能網路工具。

賴清德指出，新時代選舉的社群越來越重要，勉勵各縣市黨部要開始著手進行非傳統的組訓工作，包括各縣市黨部應儘速建立LINE群組，並在今年完成LINE群組建制工作，加強訊息推廣。舉例來說，在政黨結構不利民進黨的苗栗縣，若是通路又做不好，如何在新時代的選舉中勝選？

此外，賴清德在今天會議開始前，特別為創黨同志、台東縣黨部主委張甲長默哀1分鐘，他表示，張甲長已經走完他精彩的一生，他自壯年期就參與執政，連任3屆台東縣議員，把為民喉舌當作一生志業，在尚未解嚴的年代，不懼威權迫害，毅然決然響應組黨的邀請，號召志同道合的夥伴出錢出力，共同推生台東縣黨部，並出任3屆主委，種下東台灣的民主樹苗，讓黨組織扎根茁壯。