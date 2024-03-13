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與北市議會黨團交流、2026規畫？吳欣盈曝：多少都有聊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前不分區立委吳欣盈，上午受民眾黨北市議會黨團邀請前往演講時受訪。記者楊正海／攝影
新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前不分區立委吳欣盈，上午受民眾黨北市議會黨團邀請前往演講時受訪。記者楊正海／攝影

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前不分區立委吳欣盈，上午受民眾黨北市議會黨團邀請前往演講，分享她擔任立法委員時期及國內外公益等實務經驗。媒體問她2026是否會參選、與民眾黨北市議會黨團是否聊到未來規畫？吳欣盈說，多少都有聊聊啦。

吳欣盈說，剛好從立法院卸下來一個半月，今天是第一次來北市議會，畢竟她在台北市也是長期居住者，有機會跟民眾黨議員做一些交流，他們每天替許多選民做許多的服務，不過到最後還是要回歸政策的部分，她覺得不管是在之前政治的領域，或是企業，例如台灣的數位轉型、永續經營，還有環境永續、女性權益的部分，今天會跟他們分享，從不同的面向、議題，自己的經驗，跟大家交流。

媒體問她，對於2026，未來有沒有考慮可能選縣市首長？吳欣盈說，今天就是第一次來台北市議會，跟民眾黨朋友們聊聊天，交流交流。至於最近有沒有聊未來的規畫？她說，多少都有聊聊啦，還是很關心台灣的未來，畢竟是第三勢力，在許多議題上只要是為台灣的人民好，大家都一起可以合作，就像她個人，不同的領域，會持續的關心。

北市 吳欣盈 民眾黨

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