洩賴清德紐約行程惹怒蕭美琴震？ 徐佳青：恐僑民走漏

副總統賴清德去年8月代表蔡英文總統出訪友邦巴拉圭，途中過境美國。國民黨立委徐巧芯今指控，僑委會在安排舊金山，與紐約兩處的僑宴過程中，對外洩露賴清德的行程，引起時任駐美代表蕭美琴大怒。僑委會主委徐佳青對此澄清表示，僑委會從來沒有對外洩漏消息，她當時也親自向蕭美琴說明。

立法院外交及國防委員會今邀請徐佳青報告業務概況，並備質詢。徐巧芯質詢時指出，賴清德去年訪問巴拉圭，去程過境紐約，返程則過境舊金山，有人爆料徐佳青在紐約出席其他活動後，批評她非訪團成員卻「硬要跟」，還指控徐佳青在訪團行程公布前，到處向重要僑領放話，透露賴清德的出訪時間與地點，引發蕭美琴震怒。

對此，徐佳青表示，徐巧芯所提供的行程表當時已經作廢，僑委會沒有參與賴清德的訪問行程，全部行程以外交部安排為主軸，僑委會僅協助兩場僑宴的安排工作。徐佳青並表示，安排首長僑宴與過境時，需要對方國家進行安排，認為可能是有人在打聽消息的時候，僑民不了解賴清德出訪行程屬機密資訊，才走漏風聲。

徐佳青表示，徐巧芯掌握的作廢行程是基於外交部考量，僑委會提供自身行程的公文，剛好與副總統出訪行程重疊，「是個意外」，已經責令人員未來不要再這麼做，有將國家機密複雜化的嫌疑。徐佳青說，她當時已第一時間向當時的駐美代表蕭美琴報告這件事，強調「我們沒有人去洩露任何東西」。