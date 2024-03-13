快訊

東元經營權戰火再起 小黃派這次提名「邱黑」為哪樁？

社工上銬違反比例原則 北市警局長認錯了：將議處失職人員

邱國正指兩岸瀕戰睡不好被高層盯上 誰接國防部長點名7人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洩賴清德紐約行程惹怒蕭美琴震？ 徐佳青：恐僑民走漏

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法院外交及國防委員會邀請僑務委員會委員長徐佳青（圖）報告業務概況並備質詢。記者季相儒／攝影
立法院外交及國防委員會邀請僑務委員會委員長徐佳青（圖）報告業務概況並備質詢。記者季相儒／攝影

副總統賴清德去年8月代表蔡英文總統出訪友邦巴拉圭，途中過境美國。國民黨立委徐巧芯今指控，僑委會在安排舊金山，與紐約兩處的僑宴過程中，對外洩露賴清德的行程，引起時任駐美代表蕭美琴大怒。僑委會主委徐佳青對此澄清表示，僑委會從來沒有對外洩漏消息，她當時也親自向蕭美琴說明。

立法院外交及國防委員會今邀請徐佳青報告業務概況，並備質詢。徐巧芯質詢時指出，賴清德去年訪問巴拉圭，去程過境紐約，返程則過境舊金山，有人爆料徐佳青在紐約出席其他活動後，批評她非訪團成員卻「硬要跟」，還指控徐佳青在訪團行程公布前，到處向重要僑領放話，透露賴清德的出訪時間與地點，引發蕭美琴震怒。

對此，徐佳青表示，徐巧芯所提供的行程表當時已經作廢，僑委會沒有參與賴清德的訪問行程，全部行程以外交部安排為主軸，僑委會僅協助兩場僑宴的安排工作。徐佳青並表示，安排首長僑宴與過境時，需要對方國家進行安排，認為可能是有人在打聽消息的時候，僑民不了解賴清德出訪行程屬機密資訊，才走漏風聲。

徐佳青表示，徐巧芯掌握的作廢行程是基於外交部考量，僑委會提供自身行程的公文，剛好與副總統出訪行程重疊，「是個意外」，已經責令人員未來不要再這麼做，有將國家機密複雜化的嫌疑。徐佳青說，她當時已第一時間向當時的駐美代表蕭美琴報告這件事，強調「我們沒有人去洩露任何東西」。

僑委會 徐佳青 行程

延伸閱讀

路透：台美官員稱蕭美琴已抵美國從事私人訪問

徐巧芯爆民主基金會淪綠營小金庫 吳崢回嗆藍營濫用：根本當黨產

逢美中微妙時刻…蕭美琴低調訪問華府 外媒爆「計畫會晤美方官員」

徐巧芯爆民進黨「國務青」拿民主基金會補助輔選 陳建仁回應

相關新聞

金廈事件未了 管碧玲為沒蒐證影帶讓家屬煎熬親致歉

針對金廈爭議，海委會主委管碧玲今在立法院內政委員會親自致歉。管碧玲表示，因為沒有蒐證影帶，讓此事件在處理的過程中無法迅速...

撇被辣個男人拔官 立院總務處長稱「正常調動」

立法院日前頻傳立委辦公室裝潢費太貴，疑似工程款遭浮報。立法院長韓國瑜出重手整頓人事，昨日下午發布公文，立法院總務處長周傑...

影／「學姐」黃瀞瑩婚後首公開露面 坦言有長輩的壓力

前立委吳欣盈今天到台北市議會民眾黨團演講，對於2026年是否投入縣市長選舉則語帶保留。台北市議員黃瀞瑩婚後首度公開露面，...

沈富雄大讚盧秀燕「真暖」！點出爭大位關鍵 直言柯文哲「結束了」

沈富雄更透露去年與盧秀燕接觸時的一席暖話，讓他印象十分深刻；但他也坦言，盧是否能成功爭到2028年的總統大位，關鍵仍操之在國民黨的兩岸政策。

洩賴清德紐約行程惹怒蕭美琴震？ 徐佳青：恐僑民走漏

副總統賴清德去年8月代表蔡英文總統出訪友邦巴拉圭，途中過境美國。國民黨立委徐巧芯今指控，僑委會在安排舊金山，與紐約兩處的...

夏立言被諷吳三桂 陳玉珍反嗆：民進黨誰是崇禎皇帝

國民黨副主席夏立言今下午啟程訪問中國大陸，遭民進黨嘲諷其是吳三桂。國民黨立委陳玉珍反諷，請問民進黨，誰是崇禎皇帝，是蔡英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。