沈富雄大讚盧秀燕「真暖」！點出爭大位關鍵 直言柯文哲「結束了」

政論節目《少康戰情室》於昨(12)日討論2028年的總統大選局勢發展，認為目前民調聲望最高的盧秀燕最有可能代表國民黨戰2028。沈富雄更透露去年與盧秀燕接觸時的一席暖話，讓他印象十分深刻；但他也坦言，盧是否能成功爭到2028年的總統大位，關鍵仍操之在國民黨的兩岸政策。

根據《TVBS》民調中心12日曝光的全國主要政治人物聲望調查，前三名分別為台中市長盧秀燕(滿意度62％)拔得頭籌居冠，第二名為高雄市長陳其邁（滿意度57%），第三名則是台北市長蔣萬安(滿意度56％)。

由於前三名恰都是現任的直轄市長，《少康戰情室》與會來賓黃暐瀚說，這三位民意聲望最高的市長，反感度較低，有做事且較不會罵人，但盧秀燕要守得住，才不會被人拉下來。郭正亮對此也表示，市長階段民調高，不見得代表總統就順利，但目前在國民黨黨內，盧秀燕看不到明顯的對手，當然是維持領先，也將領先至2026年。

前立委沈富雄則在節目中透露，去年與盧秀燕在秀傳醫院周年慶的場合上有接觸，並大讚她：「盧秀燕真的是很厲害，那時看到我，到我身邊跟我講話講好久，就覺得我跟她不是很熟，但就是讓你看到『真暖』」。他並直言：「那天晚上氣溫蠻低的，我全身熱騰騰，就是因為她站在我旁邊講話，這個有多厲害」。

但沈富雄隨後仍補上盧是否能成功登總統大位的但書，認為國民黨屆時的兩岸政策將成為盧是否能成功的關鍵，至於柯文哲是否再次藍白合「一點都不重要」，並直接表示：盧秀燕算是客氣了，「柯文哲已經結束了」。