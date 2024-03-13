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金廈爭議 管碧玲：盼人道優先 成為解決問題的共識

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
海委會主委管碧玲。記者劉宛琳／攝影
海委會主委管碧玲。記者劉宛琳／攝影

金廈爭議未解，海委會主委管碧玲今天赴立法院內政委員會進行海洋委員會業務報告，會前受訪表示，她非常希望人道優先，這也是過去15次協商過程當中比較高度共識的部分，還有遺體的領回，她期待在最快的時間做人道撫慰，海巡署有在努力，就這個部分能夠很快找到一個解決的辦法。

管碧玲表示，在過去其它協商當中無法達到共識的部分，包括真相、咎責等，必須要有時間讓司法來釐清，所以希望人道優先的範疇能夠先成為解決問題的共識。

管碧玲重申發生這樣的事情她感到非常高度的遺憾和哀傷，因此在人道上希望可以取得共識，這是對家屬最重要的部分，包括陸委會有很多選項，海巡署也在努力。

而對於前幾天苗栗外海有大陸漁船違法捕魚，不過當天因為風浪大，海巡署大船受影響導致較慢進入驅離，陸漁船已先行離開。管碧玲表示，對於風浪的問題，海巡的日常都會去遇到，當天有要調大船進來處理，不過大船來的時候對方也已經離開了。

管碧玲表示，海巡署今年為止已經驅離349艘越界的漁船，所以海巡署面對各種越界漁船依法執行，都盡全力在做，風浪大的時候有一些對岸漁船基於避風需要，海巡署也有處理的SOP。

管碧玲說，以這次苗栗這幾蒐船事件引起大家的關注，海巡署有透過監控的系統持續在監控，風浪大有遇到船艦趕不回來，但海巡署也會盡全力守護海疆，海巡工作風裡來浪裡去，會盡量做到最好。今年會再新增29艘船艦，她來海巡署以後也申請到90億的預算，今年也會有十幾億一面修船和造船。

海巡署 監控 管碧玲

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