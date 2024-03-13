【專家之眼】可惜！日本得了過度肥胖症

日本股市屢創新高，已經飛過4萬點。然而，過去十年（2013-2022），日本的年均經濟成長率只有0.6%，遠低於G7的其他六個國家的平均1.8%；而日本內閣府在今年3月11日公布的數據也顯示，日本去年第4季的GDP雖有0.4%的年化正增長，但仍較預估值1.1%要差，顯見復甦力道仍很微弱。換句話說，日本經濟仍不樂觀，現下的日本股市不過是資產泡沫，而泡沫破滅只是時間問題，取決於熱錢撤出之時。

日本究竟怎麼了？從1990年股市泡沫破滅，1991年房地產泡沫破滅，至今，經過30多年了，日本政府不是沒有努力，相反的，是用盡各種辦法，可是，經濟就是起不來，為什麼？原因是日本患了過度肥胖症、血管老化、內有寄生蟲，外有傷口滲血，這樣的身體，怎麼可能跑得動！因此，經濟長期低迷也就不足為奇。

先說過度肥胖症。我們知道，肥胖會引發很多疾病，也會影響心理健康：繭居、內捲、躺平、低欲。日本的過度肥胖症就是從政府到民間的沈重債務。日本總務省在今年2月6日公布的2023年家庭收支調查顯示，兩人以上家庭每戶月均消費支出為29萬3997日元（約合台幣6萬2886元），年減2.6%，是3年來首次減少。為什麼日本家庭消費不振？負債沈重是其中一個原因。根據OECD的資料，日本在2022年的家庭負債占可支配收入的122.1 %，是十年來的新高，在這樣的背景之下，日本民眾怎麼敢消費？

再說日本的企業負債。根據日本內閣府公布的報告，去年第4季，企業設備投資由負轉正，環比增長2.0%，這當然是個好消息，期待這把火能夠持續下去。然而，根據國際貨幣基金的資料，2022年，日本非金融(Nonfinancial corporate)部門負債率達到GDP的117.97%，而美國才78.6%，德國才72.84%。日本的企業負債率明顯偏高，這就意味著利息壓力沈重，因而擠壓了投資方案的選擇彈性，使得企業投資更為保守謹慎，偏偏這一點不利於企業的創新，而這就是這些年來，日本的獨角獸企業相對較少的其中一個背景因素。獨角獸企業少，經濟增長就乏力。

再說日本的政府債務。根據國際貨幣基金組織的資料，2022年，日本的政府債務占到她的GDP的261.29％，而美國「才」121.31％，德國更是只有66.64％，由此可見，日本債務負擔之沈重。

天下没有白吃的午餐，借錢是要還的。沈重的債務，使得日本政府舉步維艱，不敢升息，壓低公債殖利率，以免負擔更重。根據日本財務省的測算，利率上升1%，2024- 2026財政年度的國債還本付息支出將各增加1.5兆、4.0兆和7.2兆日元，這是為什麼日本至今仍維持零利率的無奈所在。

日前，日本眾議院通過2024年度預算案，總支出112兆日圓，其中債務還本付息達27兆日圓（相當於5.78兆台幣），創歷史新高，占政府總支出的24.1％（從預算案可知，日本政府已經為結束零利率做出了準備）。這麼高的本息，不只嚴重排擠了其他開支：科學、教育、衛生、公共工程，也加重了民眾的稅負，導致政府該投資、想投資的無法投資。事實上，日本已經掉入債務陷阱，出不來了，這就是日本經濟一直起不來的主因。

想想看，如果這些錢（光是一年就5.78兆台幣）可以不還或少還，而是拿來投資，可以創造多少就業機會和財富啊！