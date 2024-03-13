聽新聞
test
0:00 / 0:00
蕭美琴訪華府 美媒：溝通賴政府政策
副總統當選人、前駐美代表蕭美琴本周以私人身分低調訪問華府。華爾街日報十二日引述未具名知情人士報導，蕭美琴此行除了要收拾回台競選時留下的個人物品，也計畫會晤美方官員，與拜登政府成員討論五二○後新政府的政策，訪美後蕭也計畫繼續以私人身分訪問若干歐洲國家首都。
報導指出，此次出訪恰逢美國總統拜登政府處理對中關係的微妙時刻，尚無法判定蕭美琴計畫會晤的對象。我外交部在十二日的例行記者會上說並無相關資訊可提供；一名民進黨發言人也說蕭為私人出訪，沒有細節可提供。美國在台協會則未立即回應置評請求。
北京正密切關注台美官員接觸。知情人士說，台美擔心中國大陸反應，試圖讓蕭美琴行程保持隱密。
報導稱，一月大選結果出爐後，台美當局皆留心勿激怒北京。時值俄烏、加薩戰火延燒，拜登政府理解避免在台海引爆新衝突符合美方利益。北京領袖則苦於經濟放緩，也尋求讓中美關係保持相對穩定。
但報導引述中國分析人士指出，蕭美琴這次出訪仍可能使中國領導層不悅。北京對總統當選人賴清德特別疑慮，認為他比現任的蔡英文更熱中提倡台獨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言