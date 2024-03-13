蕭美琴訪華府 美媒：溝通賴政府政策

副總統當選人、前駐美代表蕭美琴本周以私人身分低調訪問華府。華爾街日報十二日引述未具名知情人士報導，蕭美琴此行除了要收拾回台競選時留下的個人物品，也計畫會晤美方官員，與拜登政府成員討論五二○後新政府的政策，訪美後蕭也計畫繼續以私人身分訪問若干歐洲國家首都。

報導指出，此次出訪恰逢美國總統拜登政府處理對中關係的微妙時刻，尚無法判定蕭美琴計畫會晤的對象。我外交部在十二日的例行記者會上說並無相關資訊可提供；一名民進黨發言人也說蕭為私人出訪，沒有細節可提供。美國在台協會則未立即回應置評請求。

北京正密切關注台美官員接觸。知情人士說，台美擔心中國大陸反應，試圖讓蕭美琴行程保持隱密。

報導稱，一月大選結果出爐後，台美當局皆留心勿激怒北京。時值俄烏、加薩戰火延燒，拜登政府理解避免在台海引爆新衝突符合美方利益。北京領袖則苦於經濟放緩，也尋求讓中美關係保持相對穩定。

但報導引述中國分析人士指出，蕭美琴這次出訪仍可能使中國領導層不悅。北京對總統當選人賴清德特別疑慮，認為他比現任的蔡英文更熱中提倡台獨。